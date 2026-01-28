Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex Home
Pentru mai multă putere: K 7 Premium Power Flex Home, echipat cu furtun PremiumFlex, pistol de declanșare G 180 Q, lance de pulverizare Vario Power, tambur pentru furtun și Home Kit. Ideal pentru murdăria persistentă din întreaga casă.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Power Flex Home, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea optimă. Funcția de asistență integrată în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea potrivită, oferind sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Dispozitivul este echipat cu un motor răcit cu apă, asigurând o durată de viață îndelungată, și este conceput atât pentru curățare frecventă, cât și pentru îndepărtarea murdăriei dificile. Setul de accesorii include un pistol de declanșare cu adaptor Quick Connect, un furtun de înaltă presiune PremiumFlex, un filtru de apă fiabil ce protejează pompa, o lance de pulverizare Vario Power (VPS) și un Dirt Blaster cu jet rotativ pentru murdăria persistentă. Presiunea VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire, iar Dirt Blaster elimină rapid chiar și cele mai dificile depuneri. Alte caracteristici includ tamburul pentru furtun, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și o poziție de parcare pentru acces ușor la accesorii. Pachetul Home Kit include curățătorul de suprafețe T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade.
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitateMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergentDatorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|25,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Set pentru casă: K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon