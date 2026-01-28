Cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Power Flex Home, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea optimă. Funcția de asistență integrată în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea potrivită, oferind sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Dispozitivul este echipat cu un motor răcit cu apă, asigurând o durată de viață îndelungată, și este conceput atât pentru curățare frecventă, cât și pentru îndepărtarea murdăriei dificile. Setul de accesorii include un pistol de declanșare cu adaptor Quick Connect, un furtun de înaltă presiune PremiumFlex, un filtru de apă fiabil ce protejează pompa, o lance de pulverizare Vario Power (VPS) și un Dirt Blaster cu jet rotativ pentru murdăria persistentă. Presiunea VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire, iar Dirt Blaster elimină rapid chiar și cele mai dificile depuneri. Alte caracteristici includ tamburul pentru furtun, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și o poziție de parcare pentru acces ușor la accesorii. Pachetul Home Kit include curățătorul de suprafețe T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade.