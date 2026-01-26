Минимойка высокого давления K 2 Classic
Сверхкомпактная, удобная в транспортировке и хранении: мойка высокого давления K 2 Classic идеально подходит для удаления легких загрязнений в домашних условиях.
Компактный дизайн сочетается с (очищающей) мощностью: K 2 Classic прост в обращении, портативен и универсален, но при этом обладает полной мощностью мойки высокого давления. Аппарат можно удобно хранить практически в любом месте, шланг высокого давления можно легко хранить на передней крышке. K 2 Compact оснащен курковым пистолетом Quick Connect, 3-метровым шлангом высокого давления, одинарной струйной трубкой, грязевой фрезой и фильтром для воды. Он идеально подходит для периодического удаления легких загрязнений на садовой мебели, садовых инструментах, велосипедах и в других местах дома. . Производительность по площади 20 м²/ч.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Удобное положение в рукеАппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Easy Connect - простое подключениеШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,365
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки небольших автомобилей