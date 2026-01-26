Минимойка высокого давления K 2 Classic

Сверхкомпактная, удобная в транспортировке и хранении: мойка высокого давления K 2 Classic идеально подходит для удаления легких загрязнений в домашних условиях.

Компактный дизайн сочетается с (очищающей) мощностью: K 2 Classic прост в обращении, портативен и универсален, но при этом обладает полной мощностью мойки высокого давления. Аппарат можно удобно хранить практически в любом месте, шланг высокого давления можно легко хранить на передней крышке. K 2 Compact оснащен курковым пистолетом Quick Connect, 3-метровым шлангом высокого давления, одинарной струйной трубкой, грязевой фрезой и фильтром для воды. Он идеально подходит для периодического удаления легких загрязнений на садовой мебели, садовых инструментах, велосипедах и в других местах дома. . Производительность по площади 20 м²/ч.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Classic: Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Минимойка высокого давления K 2 Classic: Удобное положение в руке
Аппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Минимойка высокого давления K 2 Classic: Easy Connect - простое подключение
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,365
Вес (с упаковкой) (кг) 4,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 178 x 219 x 415

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 2 Classic
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки небольших автомобилей
