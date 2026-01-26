Компактный дизайн сочетается с (очищающей) мощностью: K 2 Classic прост в обращении, портативен и универсален, но при этом обладает полной мощностью мойки высокого давления. Аппарат можно удобно хранить практически в любом месте, шланг высокого давления можно легко хранить на передней крышке. K 2 Compact оснащен курковым пистолетом Quick Connect, 3-метровым шлангом высокого давления, одинарной струйной трубкой, грязевой фрезой и фильтром для воды. Он идеально подходит для периодического удаления легких загрязнений на садовой мебели, садовых инструментах, велосипедах и в других местах дома. . Производительность по площади 20 м²/ч.