Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic
Ultra-compact, ușor de transportat și depozitat: aparatul de curățat cu presiune înaltă K 2 Classic este soluția ideală pentru a menține curtea în ordine.
Designul ultra-compact a aparatului de curățat K 2 Classic îl face ușor manevrabil, portabil și flexibil, oferind puterea maximă cu presiune înaltă. Aparatul de curățat poate fi depozitat cu ușurință aproape oriunde pentru a economisi spațiul tău, iar furtunul de înaltă presiune poate fi păstrat pe capacul frontal. Aparatul de curățare dispune de: un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o lance de pulverizare, un dispozitiv de îndepărtare a murdăriei și un filtru de apă K 2. Aparatul de curățat este ideal și pentru utilizarea ocazională pentru murdăria ușoară de pe mobilierul de grădină/terasă, uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din jurul casei tale. Capacitatea suprafeței este de 20 m²/h.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Mâner ergonomic
Easy Connect
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 3 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru cuățarea autoturismelor.