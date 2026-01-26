Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic

Ultra-compact, ușor de transportat și depozitat: aparatul de curățat cu presiune înaltă K 2 Classic este soluția ideală pentru a menține curtea în ordine.

Designul ultra-compact a aparatului de curățat K 2 Classic îl face ușor manevrabil, portabil și flexibil, oferind puterea maximă cu presiune înaltă. Aparatul de curățat poate fi depozitat cu ușurință aproape oriunde pentru a economisi spațiul tău, iar furtunul de înaltă presiune poate fi păstrat pe capacul frontal. Aparatul de curățare dispune de: un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o lance de pulverizare, un dispozitiv de îndepărtare a murdăriei și un filtru de apă K 2. Aparatul de curățat este ideal și pentru utilizarea ocazională pentru murdăria ușoară de pe mobilierul de grădină/terasă, uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din jurul casei tale. Capacitatea suprafeței este de 20 m²/h.

Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,4
Greutate cu ambalaj (kg) 4,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 178 x 219 x 415

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 3 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
