Designul ultra-compact a aparatului de curățat K 2 Classic îl face ușor manevrabil, portabil și flexibil, oferind puterea maximă cu presiune înaltă. Aparatul de curățat poate fi depozitat cu ușurință aproape oriunde pentru a economisi spațiul tău, iar furtunul de înaltă presiune poate fi păstrat pe capacul frontal. Aparatul de curățare dispune de: un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o lance de pulverizare, un dispozitiv de îndepărtare a murdăriei și un filtru de apă K 2. Aparatul de curățat este ideal și pentru utilizarea ocazională pentru murdăria ușoară de pe mobilierul de grădină/terasă, uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din jurul casei tale. Capacitatea suprafeței este de 20 m²/h.