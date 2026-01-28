Минимойка высокого давления K 4 Promo Basic Car

Минимойка Kärcher K 4 Promo Basic Car идеально подходит для очистки умеренных и сильных загрязнений, например, на автомобилях и различных поверхностях вокруг дома. Поставляется с автомобильным комплектом - специально для мытья автомобиля: щетка для эффективного удаления загрязнений, пенная насадка и концентрат автомобильного шампуня 500 мл.

Мойка оснащена универсальным двигателем. Данный аппарат оснащен: системой быстрого соединения Quick Connect, 6-ти метровым шлангом высокого давления, насадкой Vario Power (VPS) с регулировкой давления с помощью поворота, грязевой фрезой для удаления въевшейся грязи и встроенным фильтром для воды. Так же в комплект поставки входит автомобильный набор, который включает в себя щетку для эффективного удаления загрязнений, пенную насадку и концентрат автомобильного шампуня, емкостью 500 мл.

Особенности и преимущества
Шланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно. Все аксессуары всегда под рукой во время уборки.
Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Easy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Универсальная щетка
  • Бережно удаляет грязь с автомобиля.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220
Частота (Гц) 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,7
Вес (с упаковкой) (кг) 9,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 297 x 308 x 865

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: Пистолет высокого давления G 145
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Бак
  • Бак для чистящего средства, съемный
  • Мягкий мешок для аксессуаров
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
