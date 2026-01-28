Aparat de spalat cu presiune K 4 Promo Basic Car
Caracteristici si beneficii
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitivFurtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
Rezervor pentru detergentRezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
Easy ConnectEasy Connect: furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, făcând clic rapid în interiorul și în afara dispozitivului și pistolul de declanșare. Acest lucru economisește timp și efort.
Perie universala de spalare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220
|Frecvență (Hz)
|60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|297 x 308 x 865
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Rezervor detergent detașabil
- Sac moale
- Filtru fin de apă integrat