Caracteristici si beneficii
Furtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
Easy Connect: furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, făcând clic rapid în interiorul și în afara dispozitivului și pistolul de declanșare. Acest lucru economisește timp și efort.
Perie universala de spalare

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220
Frecvență (Hz) 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Debit transportat (l/h) max. 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,8
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 6,7
Greutate cu ambalaj (kg) 9,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 297 x 308 x 865

Scope of supply

  • Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Rezervor
  • Rezervor detergent detașabil
  • Sac moale
  • Filtru fin de apă integrat
Accesorii
Detergenti
