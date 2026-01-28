Минимойка K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, созданная к 90-летию компании, представлена в лимитированном цветовом исполнении и укомплектована специальными принадлежностями. Аппарат высокого давления предназначен для эффективной очистки различных поверхностей с возможностью точной настройки давления. Интегрированный консультант по применению в приложении Kärcher Home & Garden помогает пользователю подобрать оптимальный уровень давления, предоставляя практические рекомендации для каждой задачи уборки, что позволяет добиться идеальных результатов очистки. Среди ключевых преимуществ модели: система подачи моющего средства Kärcher Plug 'n' Clean для удобной и быстрой замены моющего состава, шланг высокого давления PremiumFlex, обеспечивающий дополнительный комфорт в работе, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для легкой транспортировки, а также система Quick Connect, позволяющая быстро подключать и отключать шланг высокого давления от аппарата и пистолета-распылителя, экономя время и усилия. Положение парковки гарантирует удобное хранение принадлежностей, обеспечивая их постоянную доступность во время работы. В комплект входит набор Home & BrushKit, включающий очиститель поверхностей T 5, 1 литр средства для камня и фасадов, 1 литр универсального очистителя и моющую щетку WB 60.