Ediția limitată K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition pentru a marca cea de-a 90-a aniversare a companiei este o variantă de culoare limitată cu accesorii speciale. Spălătorul cu presiune poate fi folosit pentru a curăța orice suprafață cu presiunea potrivită. Consultantul de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea potrivită oferind sfaturi practice pentru fiecare situație de curățare și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte de curățare. Spălătorul cu presiune impresionează, de asemenea, prin sistemul de detergenți Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimbări ușoare de detergent, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru mai multă comoditate, un mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru a economisi timp și efort prin conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune de dispozitiv și pistolul de declanșare, precum și poziția de parcare pentru a asigura accesorii disponibile oricând. Include kitul Home & Brush cu T 5 curățător de suprafețe, 1 litru de detergent pentru piatră și fațade, 1 litru de detergent universal și o perie de spălat WB 60.