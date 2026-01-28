Минимойка высокого давления G 7.180

Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем G 7.180 обеспечивает не зависимую от источника электроэнергии работу там, где нельзя подключиться к розетке. При этом демонстрирует прекрасную производительность.

Максимальная мобильность - без подключения электричества. С аппаратом G 7.180 это возможно. Благодаря мощному бензиновому двигателю аппарат высокого давления не зависим от источников электроэнергии. А новая струйная трубка обеспечивает новый уровень результата уборки. Прочная рама и крупные колеса делают аппарат G 7.180 оптимальным для работы в сложных условиях. Благодаря оптимизированным характеристикам и новым аксессуарам G 7.180 выгодно выделяется в ряду бензиновых аппаратов. G 7.180 является идеальным решением для очистки террас, подъездных дорожек, прицепов, грузовых автомобилей и др.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления G 7.180: Складная рама
Складная рама
G 7.180 удобен в хранении благодаря складной раме.
Минимойка высокого давления G 7.180: Новые аксессуары
Новые аксессуары
Усовершенствованные аксессуары обеспечивают мощную и удобную очистку.
Минимойка высокого давления G 7.180: Съемный бак для чистящего средства
Съемный бак для чистящего средства
Благодаря съемному баку для чистящего средства обеспечивается удобство его наполнения. Бачок удобно чистить.
Крупные колеса
  • Благодаря очень большим колесам возможно применение аппарата и на сложной местности.
Автоматический дроссель
  • Автоматический дроссель для удобного запуска очистки.
Спецификации

Технические характеристики

Давление (бар/МПа) 18 - 180 / 1,8 - 18
Производительность (л/ч) 590
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Мощность (л.с.) макс. 4,7
Тип привода Бензин
Рабочий объем (см³) 160
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 36,5
Масса (без принадлежностей) (кг) 29,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 570 x 500 x 920

Scope of supply

  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
Минимойка высокого давления G 7.180
Минимойка высокого давления G 7.180
Области применения
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Лодки
  • Дома на колесах
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
