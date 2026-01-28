Aparat de spalat cu presiune G 7.180

În lipsa unei prize de curent, aparatul de spalat cu presiune G 7.180, alimentat cu benzină, face posibilă curățarea autonomă fără a fi nevoie de o sursă de alimentare.

Flexibilitate maximă fără energie electrică. Datorită motorului puternic pe benzină, aparatul de spălat cu presiune nu se bazează pe o sursă de alimentare. Noua lance de pulverizare va duce experienta de curatare la nivelul următor. Cadrul său robust și roțile mari fac de asemenea G 7.180 potrivit pentru utilizare pe terenuri dificile. Caracteristicile optimizate, precum și noile accesorii au îmbunătățit semnificativ gama anterioară G. G 7.180 ideal pentru terase, căi de acces, remorci, camioane și multe altele.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune G 7.180: Capac rabatabil
Capac rabatabil
Cadrul pliabil face G 7.180 ușor de stocat.
Aparat de spalat cu presiune G 7.180: Accesorii noi
Accesorii noi
Accesoriile noi și îmbunătățite asigură o curățare chiar mai eficienta și mai ușoară.
Aparat de spalat cu presiune G 7.180: Rezervor de detergent detașabil
Rezervor de detergent detașabil
Rezervorul detașabil de detergent face ca umplerea lui să fie ușoară. Rezervorul poate fi curățat cu ușurință.
Roți foarte mari
  • Roțile foarte mari îl fac potrivit și pentru utilizarea pe terenuri dificile.
Șoc automat
  • Pornire rapida cu ajutorul socului automat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiune (bar/MPa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Debit transportat (l/h) 590
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (hp) max. 4,7
Angrenaj Benzina
Capacitate cilindru (cm³) 160
Culoarea antracit
Greutate cu ambalaj (kg) 36,5
Greutate fără accesorii (kg) 29,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 570 x 500 x 920

Scope of supply

  • Furtun de presiune: 10 m
  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
Aparat de spalat cu presiune G 7.180
Aparat de spalat cu presiune G 7.180
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Locuințe mobile
  • Intrări (în curte), alei
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova