Aparat de spalat cu presiune G 7.180
În lipsa unei prize de curent, aparatul de spalat cu presiune G 7.180, alimentat cu benzină, face posibilă curățarea autonomă fără a fi nevoie de o sursă de alimentare.
Flexibilitate maximă fără energie electrică. Datorită motorului puternic pe benzină, aparatul de spălat cu presiune nu se bazează pe o sursă de alimentare. Noua lance de pulverizare va duce experienta de curatare la nivelul următor. Cadrul său robust și roțile mari fac de asemenea G 7.180 potrivit pentru utilizare pe terenuri dificile. Caracteristicile optimizate, precum și noile accesorii au îmbunătățit semnificativ gama anterioară G. G 7.180 ideal pentru terase, căi de acces, remorci, camioane și multe altele.
Caracteristici si beneficii
Capac rabatabilCadrul pliabil face G 7.180 ușor de stocat.
Accesorii noiAccesoriile noi și îmbunătățite asigură o curățare chiar mai eficienta și mai ușoară.
Rezervor de detergent detașabilRezervorul detașabil de detergent face ca umplerea lui să fie ușoară. Rezervorul poate fi curățat cu ușurință.
Roți foarte mari
- Roțile foarte mari îl fac potrivit și pentru utilizarea pe terenuri dificile.
Șoc automat
- Pornire rapida cu ajutorul socului automat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Debit transportat (l/h)
|590
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (hp)
|max. 4,7
|Angrenaj
|Benzina
|Capacitate cilindru (cm³)
|160
|Culoarea
|antracit
|Greutate cu ambalaj (kg)
|36,5
|Greutate fără accesorii (kg)
|29,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|570 x 500 x 920
Scope of supply
- Furtun de presiune: 10 m
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Locuințe mobile
- Intrări (în curte), alei