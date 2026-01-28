Минимойка высокого давления K 2 upright PLUS PROMO (BT)
Попрощайтесь с грязью: пусть ваша собственность, садовая мебель и небольшие садовые участки всегда будут выглядеть лучше с помощью мойки высокого давления K 2 Premium.
Забудьте о грязи на автомобилях, ступенях, садовых инструментах и уличной мебели: мойка высокого давления K 2 Premium с одинарной струйной трубкой и грязевым струйным аппаратом с вращающейся форсункой — идеальное решение для периодической уборки вашего участка. Плоская струя входящей в комплект одинарной распылительной трубки и вращающаяся струя входящего в комплект грязеуловителя удаляют даже стойкие загрязнения. Колеса с плавным ходом облегчают транспортировку мойки высокого давления K 2 туда, где она необходима. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство, так как ее быстроразъемное соединение позволяет легко вставлять и вынимать четырехметровый шланг высокого давления из устройства и куркового пистолета. Все прилагаемые аксессуары можно легко хранить на самом K 2 Premium.
Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияХраните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,19
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,972
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Террасы
- Для очистки небольших автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды