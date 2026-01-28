Минимойка высокого давления K 2 upright PLUS PROMO (BT)

Попрощайтесь с грязью: пусть ваша собственность, садовая мебель и небольшие садовые участки всегда будут выглядеть лучше с помощью мойки высокого давления K 2 Premium.

Забудьте о грязи на автомобилях, ступенях, садовых инструментах и уличной мебели: мойка высокого давления K 2 Premium с одинарной струйной трубкой и грязевым струйным аппаратом с вращающейся форсункой — идеальное решение для периодической уборки вашего участка. Плоская струя входящей в комплект одинарной распылительной трубки и вращающаяся струя входящего в комплект грязеуловителя удаляют даже стойкие загрязнения. Колеса с плавным ходом облегчают транспортировку мойки высокого давления K 2 туда, где она необходима. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство, так как ее быстроразъемное соединение позволяет легко вставлять и вынимать четырехметровый шланг высокого давления из устройства и куркового пистолета. Все прилагаемые аксессуары можно легко хранить на самом K 2 Premium.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 upright PLUS PROMO (BT): Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Минимойка высокого давления K 2 upright PLUS PROMO (BT): Удобство хранения
Удобство хранения
Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Минимойка высокого давления K 2 upright PLUS PROMO (BT): Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,19
Вес (с упаковкой) (кг) 5,972
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 242 x 285 x 790

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 2 upright PLUS PROMO (BT)
Минимойка высокого давления K 2 upright PLUS PROMO (BT)

Видео

Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Террасы
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
Чистящее средство
