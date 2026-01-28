Забудьте о грязи на автомобилях, ступенях, садовых инструментах и уличной мебели: мойка высокого давления K 2 Premium с одинарной струйной трубкой и грязевым струйным аппаратом с вращающейся форсункой — идеальное решение для периодической уборки вашего участка. Плоская струя входящей в комплект одинарной распылительной трубки и вращающаяся струя входящего в комплект грязеуловителя удаляют даже стойкие загрязнения. Колеса с плавным ходом облегчают транспортировку мойки высокого давления K 2 туда, где она необходима. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство, так как ее быстроразъемное соединение позволяет легко вставлять и вынимать четырехметровый шланг высокого давления из устройства и куркового пистолета. Все прилагаемые аксессуары можно легко хранить на самом K 2 Premium.