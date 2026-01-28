Faceți murdărie de pe mașini, trepte, unelte de grădinărit și mobilier de exterior un lucru al trecutului: mașina de spălat cu presiune K 2 Premium cu o singură lanță de pulverizare și Dirt Blaster cu jet cu punct rotativ este soluția ideală pentru sarcinile ocazionale de curățare în jurul proprietății dvs. Jetul plat al lancei de pulverizare unică furnizată și jetul rotativ al Dirt Blaster furnizate îndepărtează chiar și murdăria persistentă. Roțile cu rulare lină fac ca mașina de spălat cu presiune K 2 să fie ușor de transportat oriunde este nevoie. Sistemul de conectare rapidă oferă un plus de confort, deoarece cuplarea sa rapidă permite ca furtunul de înaltă presiune de patru metri să fie fixat și scos din dispozitiv și să declanșeze cu ușurință pistolul. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință pe K 2 Premium.