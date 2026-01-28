Aparat de spalat cu presiune K 2 upright PLUS PROMO (BT)

Spune-ți adio murdăriei: păstrează-ți proprietatea, mobilierul de grădină și suprafețele mai mici de grădină arătând cel mai bine cu mașina de spălat cu presiune K 2 Premium.

Faceți murdărie de pe mașini, trepte, unelte de grădinărit și mobilier de exterior un lucru al trecutului: mașina de spălat cu presiune K 2 Premium cu o singură lanță de pulverizare și Dirt Blaster cu jet cu punct rotativ este soluția ideală pentru sarcinile ocazionale de curățare în jurul proprietății dvs. Jetul plat al lancei de pulverizare unică furnizată și jetul rotativ al Dirt Blaster furnizate îndepărtează chiar și murdăria persistentă. Roțile cu rulare lină fac ca mașina de spălat cu presiune K 2 să fie ușor de transportat oriunde este nevoie. Sistemul de conectare rapidă oferă un plus de confort, deoarece cuplarea sa rapidă permite ca furtunul de înaltă presiune de patru metri să fie fixat și scos din dispozitiv și să declanșeze cu ușurință pistolul. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință pe K 2 Premium.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 upright PLUS PROMO (BT): Furtun de aspirare a detergentului integrat
Furtun de aspirare a detergentului integrat
Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Aparat de spalat cu presiune K 2 upright PLUS PROMO (BT): Curat si ordonat
Curat si ordonat
Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Aparat de spalat cu presiune K 2 upright PLUS PROMO (BT): Roți mari
Roți mari
Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,2
Greutate cu ambalaj (kg) 6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 242 x 285 x 790

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 upright PLUS PROMO (BT)
Aparat de spalat cu presiune K 2 upright PLUS PROMO (BT)

Video

Domenii de intrebuintare
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Terasa
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Biciclete
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova