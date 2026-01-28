Aparat de spalat cu presiune K 2 upright PLUS PROMO (BT)
Spune-ți adio murdăriei: păstrează-ți proprietatea, mobilierul de grădină și suprafețele mai mici de grădină arătând cel mai bine cu mașina de spălat cu presiune K 2 Premium.
Faceți murdărie de pe mașini, trepte, unelte de grădinărit și mobilier de exterior un lucru al trecutului: mașina de spălat cu presiune K 2 Premium cu o singură lanță de pulverizare și Dirt Blaster cu jet cu punct rotativ este soluția ideală pentru sarcinile ocazionale de curățare în jurul proprietății dvs. Jetul plat al lancei de pulverizare unică furnizată și jetul rotativ al Dirt Blaster furnizate îndepărtează chiar și murdăria persistentă. Roțile cu rulare lină fac ca mașina de spălat cu presiune K 2 să fie ușor de transportat oriunde este nevoie. Sistemul de conectare rapidă oferă un plus de confort, deoarece cuplarea sa rapidă permite ca furtunul de înaltă presiune de patru metri să fie fixat și scos din dispozitiv și să declanșeze cu ușurință pistolul. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință pe K 2 Premium.
Caracteristici si beneficii
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Terasa
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete