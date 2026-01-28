Минимойка высокого давления K 3 Horizontal
На аппарат высокого давления K 3 Horizontal всегда можно рассчитывать: этот небольшой, экономящий место помощник идеально подходит для очистки от грязи небольших садовых участков, патио, садовой мебели и автомобилей.
С небольшим и компактным аппаратом высокого давления K 3 грязь уходит в прошлое. Благодаря 4-метровому шлангу высокого давления, аппарат идеально подходит для периодического использования в быту и придает сияющий блеск небольшим садовым участкам и патио, а также садовой мебели и даже транспортным средствам. Благодаря струйной трубке Vario Power (VPS) давление воды легко регулируется в соответствии с поверхностью простым поворотом. Грязевая фреза с вращающимся точечным соплом удаляет даже самые стойкие загрязнения, а помпа защищена водяным фильтром – для длительного срока службы. Благодаря небольшому весу и практичной встроенной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 3 Horizontal туда, где он необходим. Для дополнительного удобства система Quick Connect позволяет легко подключать и отключать шланг высокого давления к аппарату и пистолету высокого давления. Все поставляемые принадлежности легко хранятся на самом K 3 Horizontal.
Особенности и преимущества
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при храненииДля компактного хранения Можно переносить одной рукой.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияХраните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Идеально подобранные аксессуары
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 120
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1600
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,623
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,272
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Крепления для кабеля