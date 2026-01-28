С небольшим и компактным аппаратом высокого давления K 3 грязь уходит в прошлое. Благодаря 4-метровому шлангу высокого давления, аппарат идеально подходит для периодического использования в быту и придает сияющий блеск небольшим садовым участкам и патио, а также садовой мебели и даже транспортным средствам. Благодаря струйной трубке Vario Power (VPS) давление воды легко регулируется в соответствии с поверхностью простым поворотом. Грязевая фреза с вращающимся точечным соплом удаляет даже самые стойкие загрязнения, а помпа защищена водяным фильтром – для длительного срока службы. Благодаря небольшому весу и практичной встроенной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 3 Horizontal туда, где он необходим. Для дополнительного удобства система Quick Connect позволяет легко подключать и отключать шланг высокого давления к аппарату и пистолету высокого давления. Все поставляемые принадлежности легко хранятся на самом K 3 Horizontal.