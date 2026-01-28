Минимойка высокого давления K 3 Horizontal

На аппарат высокого давления K 3 Horizontal всегда можно рассчитывать: этот небольшой, экономящий место помощник идеально подходит для очистки от грязи небольших садовых участков, патио, садовой мебели и автомобилей.

С небольшим и компактным аппаратом высокого давления K 3 грязь уходит в прошлое. Благодаря 4-метровому шлангу высокого давления, аппарат идеально подходит для периодического использования в быту и придает сияющий блеск небольшим садовым участкам и патио, а также садовой мебели и даже транспортным средствам. Благодаря струйной трубке Vario Power (VPS) давление воды легко регулируется в соответствии с поверхностью простым поворотом. Грязевая фреза с вращающимся точечным соплом удаляет даже самые стойкие загрязнения, а помпа защищена водяным фильтром – для длительного срока службы. Благодаря небольшому весу и практичной встроенной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 3 Horizontal туда, где он необходим. Для дополнительного удобства система Quick Connect позволяет легко подключать и отключать шланг высокого давления к аппарату и пистолету высокого давления. Все поставляемые принадлежности легко хранятся на самом K 3 Horizontal.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3 Horizontal: Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
Для компактного хранения Можно переносить одной рукой.
Минимойка высокого давления K 3 Horizontal: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Минимойка высокого давления K 3 Horizontal: Удобство хранения
Удобство хранения
Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Идеально подобранные аксессуары
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар) 20 - макс. 120
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1600
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,623
Вес (с упаковкой) (кг) 5,272
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Крепления для кабеля
Минимойка высокого давления K 3 Horizontal
Минимойка высокого давления K 3 Horizontal
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова