Aparat de spalat cu presiune K 3 Horizontal
Te poți baza oricând pe aparatul de spălat cu presiune K 3 Horizontal: micul asistent, care economisește spațiu, este ideal pentru curățarea murdăriei de pe suprafețe mici de grădină, terase, mobilier de grădină și mașini.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 3, mic și care economisește spațiu, murdăria este de domeniul trecutului. Datorită furtunului său de înaltă presiune lung de patru metri, aparatul de spălat cu presiune este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și oferă o strălucire scânteietoare suprafețelor mici din grădină și teraselor, precum și mobilierului de grădină și chiar vehiculelor. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se potrivi suprafeței cu o simplă mișcare de răsucire. Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform desprinde chiar și cea mai persistentă murdărie, în timp ce pompa este protejată de un filtru de apă – pentru o durată lungă de viață. Datorită greutății sale reduse și mânerului practic de transport integrat, puteți transporta cu ușurință K 3 Horizontal oriunde este necesar. Pentru un plus de confort, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea ușoară a furtunului de înaltă presiune de la aparat și pistolul de declanșare. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință chiar pe K 3 Horizontal.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Accesorii potrivite
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 120
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|1600
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
- Depozitare cablu