Cu aparatul de spălat cu presiune K 3, mic și care economisește spațiu, murdăria este de domeniul trecutului. Datorită furtunului său de înaltă presiune lung de patru metri, aparatul de spălat cu presiune este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și oferă o strălucire scânteietoare suprafețelor mici din grădină și teraselor, precum și mobilierului de grădină și chiar vehiculelor. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se potrivi suprafeței cu o simplă mișcare de răsucire. Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform desprinde chiar și cea mai persistentă murdărie, în timp ce pompa este protejată de un filtru de apă – pentru o durată lungă de viață. Datorită greutății sale reduse și mânerului practic de transport integrat, puteți transporta cu ușurință K 3 Horizontal oriunde este necesar. Pentru un plus de confort, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea ușoară a furtunului de înaltă presiune de la aparat și pistolul de declanșare. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință chiar pe K 3 Horizontal.