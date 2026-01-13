Благодаря Bluetooth-соединению аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control Home можно подключить к приложению Karcher Home & Garden. Данная опция позволяет пользоваться Karcher- помощником, и подбирать более эффективный метод очистки для каждого вида загрязнений. Подключив минимойку к приложению, вы можете узнать важные советы и рекомендации, хитрости и секреты по очистке различных поверхностей. Режим Boost позволяет увеличить давление и удалить сверхсложные загрязнения. Пистолет G 180Q Smart control оснащен ЖК-дисплеем и насадкой 3-в-1 MultiJet. Давление можно регулировать непосредственно на пистолете, либо подключив приложение воспользоваться подсказками и хитростями очистки той или иной поверхности. Комплект Home Kit включает в себя очиститель поверхностей Т 5 и 1 литр моющего средства 3-в-1 для очистки камня. Данный аппарат высокого давления оснащен функцией сматывания шланга, для более комфортного использования и хранения. Система Plug'n' Clean позволяет использовать химию для аппаратов высокого давления без потерь, а телескопическая рукоятка из высококачественного алюминия комфортабельна при совершении работ.