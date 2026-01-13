Aparat de spalat cu presiune K 5 Premium Smart Control Home
K 5 Premium Smart Control: aparatul de spălat cu presiune cu Bluetooth, control prin aplicație, modul boost pentru putere suplimentară, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control, lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1, tambur pentru furtun. Incl. Kit Home.
Datorită functiei Bluetooth, aparatul de spălat cu presiune K 5 Premium Smart Control poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Aceasta înseamnă că utilizatorul este informat prin intermediul smartphone-ului în multe situații de curățare - astfel se pot obține rezultate de curățare și mai eficiente. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Service Kärcher. Dispozitivul are, de asemenea, un mod boost pentru putere suplimentară, pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu afișaj LCD și lancea de pulverizare Multi Jet 3-în-1. Presiunea este setată fie direct pe pistolul de pulverizare, fie prin intermediul aplicației. Pe ecranul LCD puteți verifica ce nivel de presiune este setat, dacă amplificarea poate fi declanșată sau dacă dispozitivul este încă în modul inactiv. Include Kit Home cu dispozitivul T 5 pentru curatat suprafațe mari și 1 litru de detergent 3-în-1 pentru suprafete din piatră. Alte detalii despre echipament includ: tambur pentru furtun, sistemul pentru detergent Plug ’n’ Clean, mânerul telescopic din aluminiu și spatiu pentru depozitarea accesoriilor.
Caracteristici si beneficii
Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.
Modul Boost pentru putere suplimentară pentru a combate murdăria
- Cu o putere suplimentară, modul boost crește eficiența de curățare și economisește timp.
- Asigură curățarea în profunzime a murdăriei persistente.
Pistol de pulverizare Smart Control și lance de pulverizare Multi Jet 3-în-1
- Pistol de pulverizare cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau pentru dozarea soluției de curățare.
- Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară.
- Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
Video