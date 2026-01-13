Datorită functiei Bluetooth, aparatul de spălat cu presiune K 5 Premium Smart Control poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Aceasta înseamnă că utilizatorul este informat prin intermediul smartphone-ului în multe situații de curățare - astfel se pot obține rezultate de curățare și mai eficiente. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Service Kärcher. Dispozitivul are, de asemenea, un mod boost pentru putere suplimentară, pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu ​​afișaj LCD și lancea de pulverizare Multi Jet 3-în-1. Presiunea este setată fie direct pe pistolul de pulverizare, fie prin intermediul aplicației. Pe ecranul LCD puteți verifica ce nivel de presiune este setat, dacă amplificarea poate fi declanșată sau dacă dispozitivul este încă în modul inactiv. Include Kit Home cu dispozitivul T 5 pentru curatat suprafațe mari și 1 litru de detergent 3-în-1 pentru suprafete din piatră. Alte detalii despre echipament includ: tambur pentru furtun, sistemul pentru detergent Plug ’n’ Clean, mânerul telescopic din aluminiu și spatiu pentru depozitarea accesoriilor.