Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU
С мобильным помощником в смартфоне: аппарат высокого давления Kärcher K 2 Power Control Car для чистки велосипедов, садовой мебели, садовых инструментов и т. д.
Станьте экспертом в области уборки, воспользовавшись для этого мобильным приложением Kärcher Home & Garden: в комбинации с аппаратом высокого давления K 2 Power Control вы достигнете с его помощью превосходных результатов чистки. Приложение включает практичного мобильного помощника, дающего ценные советы и рекомендации по решению любой задачи чистки, а также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Аппарат укомплектован пистолетом и двумя струйными трубками с разъемами Quick Connect. Необходимое давление задается непосредственно при помощи струйной трубки Click Vario Power, что обеспечивает полный контроль в любой ситуации. Аппарат оснащен также регулируемой по высоте телескопической ручкой для удобства перемещения и хранения, трубкой для всасывания чистящего средства, 5-метровым шлангом высокого давления и практичными держателями для принадлежностей, пистолета и кабеля. В комплект Car Cleaning Kit входят щетка для мытья для удаления серого налета и пенная струя, обеспечивающая плотное прилегание пены и максимальное растворяющее грязь средство, а также 500 мл автомобильного шампуня.
Особенности и преимущества
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет и распылитель с функцией Quick ConnectПросто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки. Оптимальная настройка давления: выбор 3 уровней давления, а также уровень моющего средства. Простое управление: символы на распылительных трубках отображают настройки.
Регулируемая по высоте телескопическая ручкаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроенный всасывающий шланг
- Для быстрого и удобного применения химии.
- Легко использовать. Всасывающий шланг для моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,992
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Распылительная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 5 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах