Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU

С мобильным помощником в смартфоне: аппарат высокого давления Kärcher K 2 Power Control Car для чистки велосипедов, садовой мебели, садовых инструментов и т. д.

Станьте экспертом в области уборки, воспользовавшись для этого мобильным приложением Kärcher Home & Garden: в комбинации с аппаратом высокого давления K 2 Power Control вы достигнете с его помощью превосходных результатов чистки. Приложение включает практичного мобильного помощника, дающего ценные советы и рекомендации по решению любой задачи чистки, а также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Аппарат укомплектован пистолетом и двумя струйными трубками с разъемами Quick Connect. Необходимое давление задается непосредственно при помощи струйной трубки Click Vario Power, что обеспечивает полный контроль в любой ситуации. Аппарат оснащен также регулируемой по высоте телескопической ручкой для удобства перемещения и хранения, трубкой для всасывания чистящего средства, 5-метровым шлангом высокого давления и практичными держателями для принадлежностей, пистолета и кабеля. В комплект Car Cleaning Kit входят щетка для мытья для удаления серого налета и пенная струя, обеспечивающая плотное прилегание пены и максимальное растворяющее грязь средство, а также 500 мл автомобильного шампуня.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU: Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect
Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect
Просто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки. Оптимальная настройка давления: выбор 3 уровней давления, а также уровень моющего средства. Простое управление: символы на распылительных трубках отображают настройки.
Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU: Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроенный всасывающий шланг
  • Для быстрого и удобного применения химии.
  • Легко использовать. Всасывающий шланг для моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,992
Вес (с упаковкой) (кг) 6,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Распылительная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 5 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU
Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU
Минимойка высокого давления K 2 Power Control Car *EU

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова