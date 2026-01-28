Станьте экспертом в области уборки, воспользовавшись для этого мобильным приложением Kärcher Home & Garden: в комбинации с аппаратом высокого давления K 2 Power Control вы достигнете с его помощью превосходных результатов чистки. Приложение включает практичного мобильного помощника, дающего ценные советы и рекомендации по решению любой задачи чистки, а также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Аппарат укомплектован пистолетом и двумя струйными трубками с разъемами Quick Connect. Необходимое давление задается непосредственно при помощи струйной трубки Click Vario Power, что обеспечивает полный контроль в любой ситуации. Аппарат оснащен также регулируемой по высоте телескопической ручкой для удобства перемещения и хранения, трубкой для всасывания чистящего средства, 5-метровым шлангом высокого давления и практичными держателями для принадлежностей, пистолета и кабеля. В комплект Car Cleaning Kit входят щетка для мытья для удаления серого налета и пенная струя, обеспечивающая плотное прилегание пены и максимальное растворяющее грязь средство, а также 500 мл автомобильного шампуня.