Aparat de spalat cu presiune K 2 Power Control Car *EU
Cu sprijinul consultantului de aplicație în aplicație: mașina de spălat cu presiune Kärcher K 2 Power Control pentru curățarea bicicletelor, uneltelor de grădină sau a mobilierului de grădină, de exemplu. Incl. Kit de curatare auto.
Aplicația Kärcher Home & Garden transformă fiecare utilizator într-un expert în curățare – și face posibil un rezultat de curățare mai amănunțit cu mașina de spălat cu presiune Kärcher K 2 Power Control. Aplicația conține consultantul de aplicație util care ajută utilizatorul cu sfaturi practice și trucuri pentru fiecare sarcină de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu cuprinzător, care include informații despre dispozitiv, aplicație și portalul Kärcher Service. Aparatul este echipat cu un pistol de înaltă presiune și 2 lănci de pulverizare cu adaptor Quick Connect. Nivelul de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare Click Vario Power – pentru control maxim în fiecare sarcină de curățare. Dispozitivul mai dispune de un maner telescopic reglabil pe inaltime pentru transport si depozitare confortabil, un furtun de aspiratie pentru aplicarea fara efort a detergentilor, suporturi practice pentru accesorii, pistol de inalta presiune si cablu, precum si un furtun de 5 metri. Setul de curățare a mașinii include o perie de spălare pentru a îndepărta pelicula gri și un jet de spumă care oferă spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 500 ml de șampon auto.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol de pulverizare și lance de pulverizare cu Quick ConnectIntroduceți lancea și răsuciți - contine două lanci de pulverizare diferite. Setarea optimă a presiunii: 3 niveluri de presiune, precum și modul detergent. Control ușor: simbolurile de pe lance de pulverizare afișează setările.
Mâner telescopic reglabil pe înălțimeMâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. Complet retractabil pentru depozitare optimă.
Furtun de absorbtie integrat
- Pentru o aplicare rapida si confortabila a detergentilor.
- Ușor de folosit. Furtun de absorbtie pentru utilizarea detergenților.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance Click Vario Power
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 5 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon