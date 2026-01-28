Aplicația Kärcher Home & Garden transformă fiecare utilizator într-un expert în curățare – și face posibil un rezultat de curățare mai amănunțit cu mașina de spălat cu presiune Kärcher K 2 Power Control. Aplicația conține consultantul de aplicație util care ajută utilizatorul cu sfaturi practice și trucuri pentru fiecare sarcină de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu cuprinzător, care include informații despre dispozitiv, aplicație și portalul Kärcher Service. Aparatul este echipat cu un pistol de înaltă presiune și 2 lănci de pulverizare cu adaptor Quick Connect. Nivelul de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare Click Vario Power – pentru control maxim în fiecare sarcină de curățare. Dispozitivul mai dispune de un maner telescopic reglabil pe inaltime pentru transport si depozitare confortabil, un furtun de aspiratie pentru aplicarea fara efort a detergentilor, suporturi practice pentru accesorii, pistol de inalta presiune si cablu, precum si un furtun de 5 metri. Setul de curățare a mașinii include o perie de spălare pentru a îndepărta pelicula gri și un jet de spumă care oferă spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 500 ml de șampon auto.