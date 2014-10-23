Чистящие средства для дома и сада

Еще чище – благодаря подходящим чистящим средствам. Техника Kärcher в сочетании с проблемно-ориентированными чистящими средствами Kärcher гарантирует максимальную эффективность уборки. Наш ассортимент предоставляет широкий выбор средств для чистки и ухода, рассчитанных на выполнение самых разнообразных работ в доме, вокруг дома и в саду.

Man cleaning his car

Woman cleaning a stone wall with cleaning agent and pressure washer

Womand cleaning a window with glass cleaner from Kärcher

    Превосходное дополнение: средства для чистки и ухода от Kärcher

    Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем. А наше новое универсальное чистящее средство eco!ogic – очередной шаг на пути ресурсосбережения: в его состав входят только поверхностно-активные вещества, изготавливаемые на 100% из воспроизводимого сырья, а при производстве полимерной емкости используется более 96% растительных материалов.

    Car cleaning and care from Kärcher

    Уборка с эффектом WOW

    Новые решения для очистки и мойки автомобилей от Kärcher


    Всегда приятнее ездить на чистом авто. Это потому, что он выглядит как новый и приятно пахнет. Грязь не только ухудшает внешний вид автомобиля, но и может пагубно сказаться на автомобиле в будущем. Проверенные и испытанные моющие средства и средства Kärcher обеспечивают великолепный внешний вид и длительный уход.

    Просто WOW
    detergents at Kärcher

    Проверенные моющие средства

    Сегодня моющие средства должны соответствовать многим требованиям и стандартам. Экологически устойчивые технологические решения становятся все более важными. Керхер сталкивается с этой проблемой в новых химических и испытательных лабораториях на площадке в Виннендене. Обзор развития моющих средств.

    More information

    Professional cleaning and care agents

    Clean quickly and more effectively with lower energy consumption and less waste water pollution from mineral oil residues: there are numerous benefits to using Kärcher's professional cleaning and care agents.

    Man cleaning machine with cleanign agent and pressure washer
    To the Professional cleaning and care agents

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    Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

    Головной офис

    ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
    мун. Кишинев, Республика Молдова
    Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
    Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
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