Чистящие средства для дома и сада
Еще чище – благодаря подходящим чистящим средствам. Техника Kärcher в сочетании с проблемно-ориентированными чистящими средствами Kärcher гарантирует максимальную эффективность уборки. Наш ассортимент предоставляет широкий выбор средств для чистки и ухода, рассчитанных на выполнение самых разнообразных работ в доме, вокруг дома и в саду.
Превосходное дополнение: средства для чистки и ухода от Kärcher
Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем. А наше новое универсальное чистящее средство eco!ogic – очередной шаг на пути ресурсосбережения: в его состав входят только поверхностно-активные вещества, изготавливаемые на 100% из воспроизводимого сырья, а при производстве полимерной емкости используется более 96% растительных материалов.
Уборка с эффектом WOW
Новые решения для очистки и мойки автомобилей от Kärcher
Всегда приятнее ездить на чистом авто. Это потому, что он выглядит как новый и приятно пахнет. Грязь не только ухудшает внешний вид автомобиля, но и может пагубно сказаться на автомобиле в будущем. Проверенные и испытанные моющие средства и средства Kärcher обеспечивают великолепный внешний вид и длительный уход.
Проверенные моющие средства
Сегодня моющие средства должны соответствовать многим требованиям и стандартам. Экологически устойчивые технологические решения становятся все более важными. Керхер сталкивается с этой проблемой в новых химических и испытательных лабораториях на площадке в Виннендене. Обзор развития моющих средств.
Professional cleaning and care agents
Clean quickly and more effectively with lower energy consumption and less waste water pollution from mineral oil residues: there are numerous benefits to using Kärcher's professional cleaning and care agents.