Soluții de curățare și îngrijire pentru Casă & Grădină

Alegerea perfectă: Soluțiile de curățare și îngrijire Karcher

De mai bine de 30 de ani Karcher a dat o importanță majoră aspectelor legate de mediu și conservarea resurselor în dezvoltarea și producerea soluțiilor de curățare și îngrijire și în alegerea materiilor prime ce sunt folosite pentru crearea lor. Soluțiile de curățare special dezvoltate pentru dispozitivele noastre, nu numai că garantează rezultate optime dar va ajuta să economisiti și timp, apă și energie. Întotdeauna va fi asigurat un anumit nivel de biodegradabilitate. La crearea curățitorului universal eco!ogic universal Karcher face încă un pas înainte prin folosirea de substanțe tensioactive realizate 100% din materii prime regenerabile și o sticlă realizată în proporție de peste >96% din plastic pe baza de plante – un alt plus pentru protecția mediului.