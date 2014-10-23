Soluții de curățare și îngrijire pentru Casă & Grădină
Soluțiile de curățare adecvate fac diferența. Când sunt combinate cu soluțiile de curățare special create, dispozitivele de curățare Karcher vă oferă randamentul maxim. Gama noastră include o selecție variată de soluții de curățare pentru casă și grădină.
Alegerea perfectă: Soluțiile de curățare și îngrijire Karcher
De mai bine de 30 de ani Karcher a dat o importanță majoră aspectelor legate de mediu și conservarea resurselor în dezvoltarea și producerea soluțiilor de curățare și îngrijire și în alegerea materiilor prime ce sunt folosite pentru crearea lor. Soluțiile de curățare special dezvoltate pentru dispozitivele noastre, nu numai că garantează rezultate optime dar va ajuta să economisiti și timp, apă și energie. Întotdeauna va fi asigurat un anumit nivel de biodegradabilitate. La crearea curățitorului universal eco!ogic universal Karcher face încă un pas înainte prin folosirea de substanțe tensioactive realizate 100% din materii prime regenerabile și o sticlă realizată în proporție de peste >96% din plastic pe baza de plante – un alt plus pentru protecția mediului.
Curățare WOW
Noua gamă de produse Kärcher destinate îngrijirii și curățării mașinii
O mașină proaspăt curățată se simte mai bine să conducă. Acest lucru se datorează faptului că arată la fel de bine ca nou, miroase frumos și, de fapt, durează și mai mult. Murdăria nu numai că face ca vehiculul să arate rău, ci și să provoace daune pe termen lung. Detergenții Kärcher și agenții de îngrijire testați și testați asigură un aspect orbitor și îngrijire de lungă durată.
Detergenți durabili
Astăzi detergenții trebuie să îndeplinească multe cerințe. Soluțiile de proces durabile din punct de vedere ecologic devin din ce în ce mai importante. Kärcher se confruntă cu această provocare în noile laboratoare chimice și de testare de la amplasamentul din Winnenden. O privire de ansamblu asupra dezvoltării detergenților durabili.
Professional cleaning and care agents
Clean quickly and more effectively with lower energy consumption and less waste water pollution from mineral oil residues: there are numerous benefits to using Kärcher's professional cleaning and care agents.