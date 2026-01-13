Минимойка высокого давления K 4 Premium Power Control
Аппарат K 4 Premium Power Control оснащён пистолетом G 160 Q Power Control, струйными трубками и барабаном для шланга. Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden.
Минимойка K 4 Premium Power Control позволяет пользователю очень легко задавать давление, подходящее для очистки конкретного объекта. И столь же легко определять его: мобильный помощник из приложения Kärcher Home & Garden дает практичные советы и рекомендации по выбору режимов, оптимальных для разных поверхностей и видов загрязнений. Кроме него, приложение предлагает и другие полезные функции: инструкции по сборке и обслуживанию аппарата. После того, как определен уровень давления, соответствующий режим выбирается простым поворотом наконечника струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 160 Q Power Control. Оснащение барабаном для шланга делает данный аппарат очень удобным. K 4 Power Control впечатляет также системой Plug ’n’ Clean, позволяющей легко чередовать разные чистящие средства, телескопической ручкой для удобного перемещения и возможностью «парковки» на время перерывов в работе.
Особенности и преимущества
Приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Барабан для сматывания шланга и комфортного храненияШланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
- Для быстрого и удобного применения химии.
- Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,98
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,949
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
