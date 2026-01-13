Минимойка высокого давления K 4 Premium Power Control

Аппарат K 4 Premium Power Control оснащён пистолетом G 160 Q Power Control, струйными трубками и барабаном для шланга. Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden.

Минимойка K 4 Premium Power Control позволяет пользователю очень легко задавать давление, подходящее для очистки конкретного объекта. И столь же легко определять его: мобильный помощник из приложения Kärcher Home & Garden дает практичные советы и рекомендации по выбору режимов, оптимальных для разных поверхностей и видов загрязнений. Кроме него, приложение предлагает и другие полезные функции: инструкции по сборке и обслуживанию аппарата. После того, как определен уровень давления, соответствующий режим выбирается простым поворотом наконечника струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 160 Q Power Control. Оснащение барабаном для шланга делает данный аппарат очень удобным. K 4 Power Control впечатляет также системой Plug ’n’ Clean, позволяющей легко чередовать разные чистящие средства, телескопической ручкой для удобного перемещения и возможностью «парковки» на время перерывов в работе.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 Premium Power Control: Приложение Home & Garden
Приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Минимойка высокого давления K 4 Premium Power Control: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 4 Premium Power Control: Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
  • Для быстрого и удобного применения химии.
  • Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,98
Вес (с упаковкой) (кг) 14,949
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 414 x 306 x 588

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
