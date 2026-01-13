Cu aparatul de spălat cu presiune K 4 Premium Power Control, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Pentru a identifica presiunea potrivită, consultati aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația ajuta utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație și obiect de curățare - pentru rezultate perfecte. Aplicația oferă, de asemenea, alte funcții utile, cum ar fi instrucțiunile de asamblare, instrucțiunile de întreținere și îngrijire, precum și portalul de Service Kärcher. Pentru un control maxim, nivelul de presiune poate fi setat prin rotirea lancii de pulverizare și verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. Manipularea generală este foarte simplă datorita tamburului pentru furtun. Alte detalii ale echipamentului K 4 Premium Power Control: include sistemul Plug ’n’ Clean pentru folosirea fără efort a detergentului, mânerul telescopic pentru transport confortabil si suport pentru accesorii.