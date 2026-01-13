Aparat de spalat cu presiune K 4 Premium Power Control
Aparatul de spălat cu presiune K 4 Premium Power Control cu pistol de pulverizare G 160 Q Power Control, lance de pulverizare și tambur pentru furtun. Ofera asistență optimă prin aplicația Kärcher Home & Garden
Cu aparatul de spălat cu presiune K 4 Premium Power Control, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Pentru a identifica presiunea potrivită, consultati aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația ajuta utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație și obiect de curățare - pentru rezultate perfecte. Aplicația oferă, de asemenea, alte funcții utile, cum ar fi instrucțiunile de asamblare, instrucțiunile de întreținere și îngrijire, precum și portalul de Service Kärcher. Pentru un control maxim, nivelul de presiune poate fi setat prin rotirea lancii de pulverizare și verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. Manipularea generală este foarte simplă datorita tamburului pentru furtun. Alte detalii ale echipamentului K 4 Premium Power Control: include sistemul Plug ’n’ Clean pentru folosirea fără efort a detergentului, mânerul telescopic pentru transport confortabil si suport pentru accesorii.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilăFurtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Dispozitiv de inserție inovator pentru sticlele de detergent Kärcher.
- Pentru o aplicare rapida si confortabila a detergentilor.
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12
|Greutate cu ambalaj (kg)
|14,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat