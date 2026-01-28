Минимойка высокого давления K 3 Car

На мойку высокого давления K 3 Car всегда можно положиться: она отлично подходит для удаления легкой грязи с небольших садовых поверхностей и патио, садовой мебели, автомобилей и т.д. Включает набор для чистки автомобилей.

С мойкой высокого давления K 3 Car грязь останется в прошлом. Благодаря шлангу высокого давления длиной 6 метров, эта мойка идеально подходит для случайного использования вокруг дома и придает блеск небольшим садовым поверхностям и патио, а также садовой мебели и автомобилям. В комплект для мойки автомобилей входит моющая щетка для удаления серого налета и пенный распылитель, который подает хорошо прилипающую пену с максимальной силой для растворения грязи, а также 500 мл шампуня для автомобилей. Благодаря распылительной насадке Vario Power (VPS) давление воды можно легко регулировать в зависимости от поверхности простым поворотным движением. Грязевая фреза с вращающейся точечной струей удаляет даже самую стойкую грязь, а насос защищен водяным фильтром — для долгого срока службы. Плавно работающие колеса делают K 3 Car легкой в транспортировке туда, где она необходима.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3 Car: Удобство хранения
Удобство хранения
Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Минимойка высокого давления K 3 Car: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Минимойка высокого давления K 3 Car: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,31
Вес (с упаковкой) (кг) 7,046
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 242 x 285 x 805

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Пенная насадка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 3 Car
Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Легковые автомобили.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
