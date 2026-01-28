Минимойка высокого давления K 3 Car
На мойку высокого давления K 3 Car всегда можно положиться: она отлично подходит для удаления легкой грязи с небольших садовых поверхностей и патио, садовой мебели, автомобилей и т.д. Включает набор для чистки автомобилей.
С мойкой высокого давления K 3 Car грязь останется в прошлом. Благодаря шлангу высокого давления длиной 6 метров, эта мойка идеально подходит для случайного использования вокруг дома и придает блеск небольшим садовым поверхностям и патио, а также садовой мебели и автомобилям. В комплект для мойки автомобилей входит моющая щетка для удаления серого налета и пенный распылитель, который подает хорошо прилипающую пену с максимальной силой для растворения грязи, а также 500 мл шампуня для автомобилей. Благодаря распылительной насадке Vario Power (VPS) давление воды можно легко регулировать в зависимости от поверхности простым поворотным движением. Грязевая фреза с вращающейся точечной струей удаляет даже самую стойкую грязь, а насос защищен водяным фильтром — для долгого срока службы. Плавно работающие колеса делают K 3 Car легкой в транспортировке туда, где она необходима.
Особенности и преимущества
Удобство храненияХраните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick ConnectШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,31
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,046
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Пенная насадка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды