Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 Car, veți spune adio murdăriei! Cu un furtun de înaltă presiune de 6 metri, acest aparat este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și vă va oferi strălucire pe suprafețe mici precum grădina, terasa, mobilierul de grădină și mașina dumneavoastră. Kitul de curățare pentru mașini inclus conține o perie pentru eliminarea peliculei gri, o duza de spumare pentru o spumă densă și putere maximă pentru dizolvarea murdăriei, precum și 500 ml de șampon pentru mașini. Datorită lancei Vario Power (VPS), puteți ajusta ușor presiunea apei pentru a se potrivi suprafeței, prin simpla rotire a acesteia. Cu ajutorul lancei (Dirt Blaster) cu jet rotativ, veți desprinde chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Pompa aparatului este protejată de un filtru de apă pentru o durată de viață mai lungă. Rotile ușor de manevrat fac ca aparatul de spălat cu presiune K 3 Car să fie ușor de transportat și de utilizat în orice loc doriți.