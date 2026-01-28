Aparat de spalat cu presiune K 3 Car
Puteți avea încredere întotdeauna în aparatul de spălat cu presiune K 3 Car: Este potrivit pentru murdărie ușoară de pe suprafețe mai mici din grădină și terase, mobilier de grădină, mașini, etc. Include kit de curățare pentru mașini.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 3 Car, veți spune adio murdăriei! Cu un furtun de înaltă presiune de 6 metri, acest aparat este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și vă va oferi strălucire pe suprafețe mici precum grădina, terasa, mobilierul de grădină și mașina dumneavoastră. Kitul de curățare pentru mașini inclus conține o perie pentru eliminarea peliculei gri, o duza de spumare pentru o spumă densă și putere maximă pentru dizolvarea murdăriei, precum și 500 ml de șampon pentru mașini. Datorită lancei Vario Power (VPS), puteți ajusta ușor presiunea apei pentru a se potrivi suprafeței, prin simpla rotire a acesteia. Cu ajutorul lancei (Dirt Blaster) cu jet rotativ, veți desprinde chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Pompa aparatului este protejată de un filtru de apă pentru o durată de viață mai lungă. Rotile ușor de manevrat fac ca aparatul de spălat cu presiune K 3 Car să fie ușor de transportat și de utilizat în orice loc doriți.
Caracteristici si beneficii
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Duza pentru spumă
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Autoturisme
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete