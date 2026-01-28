Минимойка высокого давления K
Особенности и преимущества
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Система Quick ConnectШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,105
|Вес (с упаковкой) (кг)
|23
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Пенная насадка: 0.3 л
- Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды