Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM FJ

Aparatul de spălat sub presiune K 7 WCM FJ cu motor răcit cu apă elimină eficient murdăria de pe terase și vehicule, datorită puterii sale de curățare. Include duza de spumare.

Pentru o curățare impresionant de puternică! K 7 WCM FJ este partenerul perfect (pentru curățare) pentru utilizare frecventă și murdărie intensă: motorul său puternic răcit cu apă pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi ajustată cu o simplă rotire. Include jet de spumă pentru spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 1 l de Șampon Auto. Alte caracteristici includ Dirt Blaster cu jet rotativ de punct, care asigură rezultate excelente de curățare fără compromisuri, chiar și pe murdăria încăpățânată. Un filtru de apă încorporat protejează fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. Toate accesoriile incluse pot fi, de asemenea, depozitate direct pe aparat.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM FJ: Curat si ordonat
Curat si ordonat
Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM FJ: Sistem de conectare rapidă
Sistem de conectare rapidă
Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM FJ: Roți mari
Roți mari
Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat (l/h) max. 600
Capacitate pe suprafață (m²/h) 60
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Putere (kW) 3
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 17,1
Greutate cu ambalaj (kg) 23
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 369 x 355 x 946

Scope of supply

  • Duza pentru spumă: 0.3 l
  • Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 10 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Lance Vario Power Jet
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Motor răcit cu apă
  • Material pompă: Aluminiu
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM FJ
Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM FJ
Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM FJ
Domenii de intrebuintare
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Trepte exterioare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Autoturisme
  • Locuințe mobile
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Biciclete
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova