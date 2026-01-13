Будь то в багажнике автомобиля или на полке; благодаря компактным размерам мойка высокого давления K 4 Compact легко и без проблем подходит для хранения в любом месте. Устройство также невероятно практично при использовании: аппарат K 4 Compact можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, легко транспортировать и быстро убирать, а также обеспечивает полную мощность мойки высокого давления. Кроме того, регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает удобную высоту. Дополнительные детали оборудования: две ручки для переноски, распылительный пистолет Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, распылительная трубка Vario Power (VPS), грязевая фреза и фильтр для воды. Шланг высокого давления и шнур можно удобно хранить на передней крышке. K 4 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 30 м²/ч, идеально подходит для периодической уборки умеренной грязи (небольших автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т. д.). Home Kit включает в себя очиститель поверхности T 350 для эффективной и без брызг очистки больших поверхностей вокруг дома, а также очиститель для камней и фасадов (1,0 мл).