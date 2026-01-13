Минимойка высокого давления K 4 Compact Home

Мойка высокого давления K 4 Compact Home для периодического использования на умеренной грязи; удобная для транспортировки и хранения. Включает в себя домашний комплект с очистителем поверхности T 350 и средством для чистки камней и фасадов.

Будь то в багажнике автомобиля или на полке; благодаря компактным размерам мойка высокого давления K 4 Compact легко и без проблем подходит для хранения в любом месте. Устройство также невероятно практично при использовании: аппарат K 4 Compact можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, легко транспортировать и быстро убирать, а также обеспечивает полную мощность мойки высокого давления. Кроме того, регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает удобную высоту. Дополнительные детали оборудования: две ручки для переноски, распылительный пистолет Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, распылительная трубка Vario Power (VPS), грязевая фреза и фильтр для воды. Шланг высокого давления и шнур можно удобно хранить на передней крышке. K 4 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 30 м²/ч, идеально подходит для периодической уборки умеренной грязи (небольших автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т. д.). Home Kit включает в себя очиститель поверхности T 350 для эффективной и без брызг очистки больших поверхностей вокруг дома, а также очиститель для камней и фасадов (1,0 мл).

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 Compact Home: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 4 Compact Home: Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 4 Compact Home: Хранение шланга на передней панели
Хранение шланга на передней панели
Удобное хранение шланга на передней панели мойки
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
  • Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Давление (бар) 20 - макс. 130
Производительность (л/ч) 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11
Вес (с упаковкой) (кг) 16,578
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 348 x 308 x 520

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
