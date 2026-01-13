Минимойка высокого давления K 4 Compact Home
Мойка высокого давления K 4 Compact Home для периодического использования на умеренной грязи; удобная для транспортировки и хранения. Включает в себя домашний комплект с очистителем поверхности T 350 и средством для чистки камней и фасадов.
Будь то в багажнике автомобиля или на полке; благодаря компактным размерам мойка высокого давления K 4 Compact легко и без проблем подходит для хранения в любом месте. Устройство также невероятно практично при использовании: аппарат K 4 Compact можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, легко транспортировать и быстро убирать, а также обеспечивает полную мощность мойки высокого давления. Кроме того, регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает удобную высоту. Дополнительные детали оборудования: две ручки для переноски, распылительный пистолет Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, распылительная трубка Vario Power (VPS), грязевая фреза и фильтр для воды. Шланг высокого давления и шнур можно удобно хранить на передней крышке. K 4 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 30 м²/ч, идеально подходит для периодической уборки умеренной грязи (небольших автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т. д.). Home Kit включает в себя очиститель поверхности T 350 для эффективной и без брызг очистки больших поверхностей вокруг дома, а также очиститель для камней и фасадов (1,0 мл).
Особенности и преимущества
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительностьДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Хранение шланга на передней панелиУдобное хранение шланга на передней панели мойки
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,578
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео