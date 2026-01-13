Aparat de spalat cu presiune K 4 Compact Home
Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 4 Compact Home pentru utilzarea ocazională, poate fi depozitat și transportat ușor. Include Kit-ul Home cu detergent și accesoriu T-Racer T 350.
Datorită dimensiunilor sale reduse, aparatul de spălat cu presiune Karcher K 4 Compact Home poate fi depozitat în portbagajul unui automobil sau pe un raft, fără dificultate. Dispozitivul este, de asemenea, incredibil de practic în timpul utilizării. K 4 Compact poate fi utilizat atât pe orizontală, cât și pe verticală, este ușor de transportat și de depozitat și oferă putere completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic reglabil în înălțime asigură o înălțime potrivită de lucru. Detalii suplimentare ale echipamentului: două mânere de transport, pistol de pulverizare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m, lance de pulverizare Vario Power (VPS), lance cu duză rotativă și filtru de apă. Furtunul de înaltă presiune și cablul pot fi ergonomic stocate pe capacul frontal. K 4 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea ocazională a murdăriei moderate (mașini mici, mobilă de grădină, biciclete etc.). Kit-ul Home include accesoriul T 350 pentru curățarea suprafețelor mai mari din jurul casei, fără stropi, precum și detergent pentru Piatră și Fațadă (1,0 ml).
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Răcire cu apă și performanțe remarcabileMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi înfășurat convenabil pe capacul frontal.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
- Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune (bar)
|20 - max. 130
|Debit transportat (l/h)
|420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Video