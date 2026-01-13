Aparat de spalat cu presiune K 4 Compact Home

Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 4 Compact Home pentru utilzarea ocazională, poate fi depozitat și transportat ușor. Include Kit-ul Home cu detergent și accesoriu T-Racer T 350.

Datorită dimensiunilor sale reduse, aparatul de spălat cu presiune Karcher K 4 Compact Home poate fi depozitat în portbagajul unui automobil sau pe un raft, fără dificultate. Dispozitivul este, de asemenea, incredibil de practic în timpul utilizării. K 4 Compact poate fi utilizat atât pe orizontală, cât și pe verticală, este ușor de transportat și de depozitat și oferă putere completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic reglabil în înălțime asigură o înălțime potrivită de lucru. Detalii suplimentare ale echipamentului: două mânere de transport, pistol de pulverizare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m, lance de pulverizare Vario Power (VPS), lance cu duză rotativă și filtru de apă. Furtunul de înaltă presiune și cablul pot fi ergonomic stocate pe capacul frontal. K 4 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea ocazională a murdăriei moderate (mașini mici, mobilă de grădină, biciclete etc.). Kit-ul Home include accesoriul T 350 pentru curățarea suprafețelor mai mari din jurul casei, fără stropi, precum și detergent pentru Piatră și Fațadă (1,0 ml).

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 4 Compact Home: Mâner telescopic
Mâner telescopic
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Aparat de spalat cu presiune K 4 Compact Home: Răcire cu apă și performanțe remarcabile
Răcire cu apă și performanțe remarcabile
Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Aparat de spalat cu presiune K 4 Compact Home: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi înfășurat convenabil pe capacul frontal.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
  • Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiune (bar) 20 - max. 130
Debit transportat (l/h) 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,8
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 11
Greutate cu ambalaj (kg) 16,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 348 x 308 x 520

Scope of supply

  • Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Mâner telescopic
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
