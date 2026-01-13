Datorită dimensiunilor sale reduse, aparatul de spălat cu presiune Karcher K 4 Compact Home poate fi depozitat în portbagajul unui automobil sau pe un raft, fără dificultate. Dispozitivul este, de asemenea, incredibil de practic în timpul utilizării. K 4 Compact poate fi utilizat atât pe orizontală, cât și pe verticală, este ușor de transportat și de depozitat și oferă putere completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic reglabil în înălțime asigură o înălțime potrivită de lucru. Detalii suplimentare ale echipamentului: două mânere de transport, pistol de pulverizare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m, lance de pulverizare Vario Power (VPS), lance cu duză rotativă și filtru de apă. Furtunul de înaltă presiune și cablul pot fi ergonomic stocate pe capacul frontal. K 4 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea ocazională a murdăriei moderate (mașini mici, mobilă de grădină, biciclete etc.). Kit-ul Home include accesoriul T 350 pentru curățarea suprafețelor mai mari din jurul casei, fără stropi, precum și detergent pentru Piatră și Fațadă (1,0 ml).