Аппарат высокого давления K 4 Power Control Flex Home невероятно упрощает очистку любой поверхности под правильным давлением. А благодаря приложению Kärcher Home & Garden найти правильное давление также очень легко. Консультант по применению, интегрированный в приложение, поддерживает пользователей практическими советами по любой ситуации и задаче по уборке – для идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко регулировать, поворачивая распылительную насадку, или проверять на пистолете G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex также впечатляет системой Kärcher Plug 'n' Clean для легкой смены моющих средств, шлангом высокого давления PremiumFlex для дополнительного удобства, телескопической ручкой для легкой транспортировки, системой Quick Connect для экономии времени и усилий при подключении и отключении шланга высокого давления к устройству, а также пистолету и парковочному положению для обеспечения постоянного доступа к аксессуарам. Набор для дома (Home Kit) гарантирует очистку больших площадей вокруг дома без брызг и поставляется с очистителем поверхностей T 5 и 1 литром очистителя камня и фасада.