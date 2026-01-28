Aparatul de spălat sub presiune K 4 Power Control Flex Home face incredibil de ușor să cureți fiecare suprafață la presiunea potrivită. Iar datorită aplicației Kärcher Home & Garden, găsirea presiunii corecte devine și mai simplă. Consultantul aplicației integrat în aplicație sprijină utilizatorii cu sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Pentru control maxim, nivelul de presiune poate fi ajustat ușor prin rotirea lancei de pulverizare sau verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex impresionează și prin sistemul de detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimburi de detergent fără efort, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune pentru un plus de confort, mânerul telescopic pentru un transport ușor, sistemul Quick Connect pentru economisirea timpului și efortului de conectare și deconectare a furtunului de înaltă presiune, plus pistolul de pulverizare și o poziție de parcare pentru accesoriile ușor accesibile în orice moment. Kit-ul Home garantează o curățare fără stropi a suprafețelor mari din jurul casei și include Curățătorul de Suprafețe T 5 și 1 litru de Detergent pentru Piatră și Fațade.