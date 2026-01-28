Мощная уборка, которая вас поразит! K 7 WCM Premium — идеальный партнер (уборщик) для частого использования и сильных загрязнений: благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением он избавляет от грязи дорожки, террасы, садовый инвентарь и более крупные транспортные средства. Для особенно эффективной и бережной очистки поверхностей струйную трубку Vario Power (VPS) можно отрегулировать простым поворотом. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве. Другие особенности грязеструйного аппарата включают вращающуюся точечную струю, которая обеспечивает успешную очистку без каких-либо компромиссов даже при стойкой грязи. Встроенный водяной фильтр также надежно защищает насос от частиц грязи. Кроме того, все аксессуары можно хранить прямо на устройстве.