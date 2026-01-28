Минимойка высокого давления K 7 WCM Premium
Непревзойденная производительность: мойка высокого давления K 7 WCM Premium с двигателем с водяным охлаждением эффективно и эффективно удаляет грязь с террас и транспортных средств. Включает барабаном для сматывание шланга.
Мощная уборка, которая вас поразит! K 7 WCM Premium — идеальный партнер (уборщик) для частого использования и сильных загрязнений: благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением он избавляет от грязи дорожки, террасы, садовый инвентарь и более крупные транспортные средства. Для особенно эффективной и бережной очистки поверхностей струйную трубку Vario Power (VPS) можно отрегулировать простым поворотом. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве. Другие особенности грязеструйного аппарата включают вращающуюся точечную струю, которая обеспечивает успешную очистку без каких-либо компромиссов даже при стойкой грязи. Встроенный водяной фильтр также надежно защищает насос от частиц грязи. Кроме того, все аксессуары можно хранить прямо на устройстве.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Большие колеса
- Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,677
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,411
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 394 x 946
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды