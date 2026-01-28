Curățare puternică care vă va impresiona! K 7 WCM Premium este partenerul de curățare perfect pentru utilizare frecventă și pentru murdăria intensă: Cu motorul său puternic răcit cu apă, pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi reglată printr-o simplă rotire. Datorită tamburului de furtun integrat, strângerea furtunului de înaltă presiune devine o simplă joacă, iar toate celelalte accesorii pot fi depozitate pur și simplu pe dispozitiv. Alte caracteristici ale aparatului de curățare a murdăriei includ jetul rotativ care asigură o curățare eficientă, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. De asemenea, un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. În plus, toate accesoriile pot fi depozitate direct pe dispozitiv.