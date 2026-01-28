Aparat de spalat cu presiune K 7 WCM Premium
Performanță fără egal: Aparatul de spălat cu presiune K 7 WCM Premium cu motor răcit cu apă îndepărtează eficient și puternic murdăria de pe terase și vehicule. Include tambur de furtun.
Curățare puternică care vă va impresiona! K 7 WCM Premium este partenerul de curățare perfect pentru utilizare frecventă și pentru murdăria intensă: Cu motorul său puternic răcit cu apă, pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi reglată printr-o simplă rotire. Datorită tamburului de furtun integrat, strângerea furtunului de înaltă presiune devine o simplă joacă, iar toate celelalte accesorii pot fi depozitate pur și simplu pe dispozitiv. Alte caracteristici ale aparatului de curățare a murdăriei includ jetul rotativ care asigură o curățare eficientă, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. De asemenea, un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. În plus, toate accesoriile pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Compartiment incorporat de depozitare a accesoriilor
- Depozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil.
- Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Furtun de aspirare a detergentului integrat
Roți mari
- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 394 x 946
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete