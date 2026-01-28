Минимойка высокого давления K 2 Classic Home
Компактная, удобная в транспортировке и хранении: мойка высокого давления K 2 Classic Home идеально подходит для удаления легких загрязнений в доме. Home Kit в комплекте.
Компактный дизайн, обеспечивающий впечатляющую моющую способность: K 2 Classic Home прост в обращении, портативен и универсален, но при этом обладает полной мощностью мойки высокого давления. Аппарат удобно хранить практически в любом месте и занимает очень мало места. Кроме того, шланг высокого давления можно легко хранить на передней крышке. В комплект для дома входит средство для очистки поверхностей Т 1 для эффективной уборки больших площадей вокруг дома без брызг, а также моющее средство для патио и террасы (500 мл). K 2 Classic Home оснащен пистолетом с быстрым подключением, 3-метровым шлангом высокого давления, одинарной струйной трубкой, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды. Он идеально подходит для периодического удаления легких загрязнений с садовой мебели, садовых инструментов, велосипедов и других мест на дачном участке. дом. Производительность по площади 20 м²/ч.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Удобное положение в рукеАппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Easy Connect - простое подключениеШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,365
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки небольших автомобилей