Компактный дизайн, обеспечивающий впечатляющую моющую способность: K 2 Classic Home прост в обращении, портативен и универсален, но при этом обладает полной мощностью мойки высокого давления. Аппарат удобно хранить практически в любом месте и занимает очень мало места. Кроме того, шланг высокого давления можно легко хранить на передней крышке. В комплект для дома входит средство для очистки поверхностей Т 1 для эффективной уборки больших площадей вокруг дома без брызг, а также моющее средство для патио и террасы (500 мл). K 2 Classic Home оснащен пистолетом с быстрым подключением, 3-метровым шлангом высокого давления, одинарной струйной трубкой, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды. Он идеально подходит для периодического удаления легких загрязнений с садовой мебели, садовых инструментов, велосипедов и других мест на дачном участке. дом. Производительность по площади 20 м²/ч.