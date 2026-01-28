Минимойка высокого давления K 2 Classic Home

Компактная, удобная в транспортировке и хранении: мойка высокого давления K 2 Classic Home идеально подходит для удаления легких загрязнений в доме. Home Kit в комплекте.

Компактный дизайн, обеспечивающий впечатляющую моющую способность: K 2 Classic Home прост в обращении, портативен и универсален, но при этом обладает полной мощностью мойки высокого давления. Аппарат удобно хранить практически в любом месте и занимает очень мало места. Кроме того, шланг высокого давления можно легко хранить на передней крышке. В комплект для дома входит средство для очистки поверхностей Т 1 для эффективной уборки больших площадей вокруг дома без брызг, а также моющее средство для патио и террасы (500 мл). K 2 Classic Home оснащен пистолетом с быстрым подключением, 3-метровым шлангом высокого давления, одинарной струйной трубкой, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды. Он идеально подходит для периодического удаления легких загрязнений с садовой мебели, садовых инструментов, велосипедов и других мест на дачном участке. дом. Производительность по площади 20 м²/ч.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Classic Home: Хранение шланга на корпусе аппарата
Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Минимойка высокого давления K 2 Classic Home: Удобное положение в руке
Удобное положение в руке
Аппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Минимойка высокого давления K 2 Classic Home: Easy Connect - простое подключение
Easy Connect - простое подключение
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,365
Вес (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 178 x 219 x 415

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
