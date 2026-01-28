Design compact care oferă o putere (de curățare) impresionantă: K 2 Classic Home este ușor de manevrat, portabil și flexibil, dar oferă totuși puterea deplină a unei spălătoare cu presiune. Dispozitivul este convenabil de depozitat practic oriunde și ocupă foarte puțin spațiu. În plus, furtunul de înaltă presiune poate fi depozitat fără efort pe capacul frontal. Home Kit include detergentul de suprafață T 1 pentru curățarea eficientă, fără stropire, a suprafețelor mai mari din jurul casei, plus detergentul Patio & Deck (500 ml). Dispunând de un pistol cu declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o singură lance de pulverizare, un jet de murdărie și un filtru de apă, K 2 Classic Home este ideal pentru utilizarea ocazională pe murdăria ușoară de pe mobilierul de grădină, uneltele de grădinărit, bicicletele și în alte locuri din jur. Acasă. Performanța suprafeței este de 20 m²/h.