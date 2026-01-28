Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Home
Ultra-compactă, ușor de transportat și ușor de depozitat: mașina de spălat cu presiune K 2 Classic Home este ideală pentru murdăria mai ușoară din casă. Home Kit inclus.
Design compact care oferă o putere (de curățare) impresionantă: K 2 Classic Home este ușor de manevrat, portabil și flexibil, dar oferă totuși puterea deplină a unei spălătoare cu presiune. Dispozitivul este convenabil de depozitat practic oriunde și ocupă foarte puțin spațiu. În plus, furtunul de înaltă presiune poate fi depozitat fără efort pe capacul frontal. Home Kit include detergentul de suprafață T 1 pentru curățarea eficientă, fără stropire, a suprafețelor mai mari din jurul casei, plus detergentul Patio & Deck (500 ml). Dispunând de un pistol cu declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o singură lance de pulverizare, un jet de murdărie și un filtru de apă, K 2 Classic Home este ideal pentru utilizarea ocazională pe murdăria ușoară de pe mobilierul de grădină, uneltele de grădinărit, bicicletele și în alte locuri din jur. Acasă. Performanța suprafeței este de 20 m²/h.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner ergonomicDispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Easy ConnectFurtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 3 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru cuățarea autoturismelor.