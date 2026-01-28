Минимойка высокого давления K 5 FJ BB

Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
  • Удобство и простота использования моющего средства.
  • Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство хранения
  • Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Большие колеса
  • Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
  • Маневренность
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар) 20 - макс. 145
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 2100
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,343
Вес (с упаковкой) (кг) 10,778
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 302 x 346 x 872

Scope of supply

  • Пенная насадка: 0.3 л
  • Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
