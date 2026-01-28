Минимойка высокого давления K 5 FJ BB
Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
- Удобство и простота использования моющего средства.
- Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство хранения
- Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Большие колеса
- Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
- Маневренность
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 145
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|2100
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,343
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,778
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Пенная насадка: 0.3 л
- Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды