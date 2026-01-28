Аппарат высокого давления K 4 является идеальным спутником для регулярных задач по очистке умеренных загрязнений, например, на транспортных средствах и средних поверхностях вокруг участка. Особенности включают пистолет высокого давления, 6-метровый шланг высокого давления, струйную трубку Vario Power (VPS), грязевую фрезу с вращающимся точечным соплом для удаления стойких загрязнений и надежный водяной фильтр для защиты помпы от мелких частиц грязи. Давление легко регулируется на VPS простым поворотом, обеспечивая целенаправленную очистку, бережную к поверхностям. Грязевая фреза с вращающимся точечным соплом гарантирует тщательные результаты очистки даже при стойких загрязнениях. Все поставляемые принадлежности могут храниться на самом аппарате.