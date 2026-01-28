Минимойка высокого давления K 4
Аппарат высокого давления K 4 является идеальным спутником для регулярных задач по очистке умеренных загрязнений, например, на транспортных средствах и средних поверхностях вокруг участка. Особенности включают пистолет высокого давления, 6-метровый шланг высокого давления, струйную трубку Vario Power (VPS), грязевую фрезу с вращающимся точечным соплом для удаления стойких загрязнений и надежный водяной фильтр для защиты помпы от мелких частиц грязи. Давление легко регулируется на VPS простым поворотом, обеспечивая целенаправленную очистку, бережную к поверхностям. Грязевая фреза с вращающимся точечным соплом гарантирует тщательные результаты очистки даже при стойких загрязнениях. Все поставляемые принадлежности могут храниться на самом аппарате.
Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияХраните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1800
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,49
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,459
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды