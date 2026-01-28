Aparatul de spălat cu presiune K 4 este partenerul ideal pentru sarcinile de curățare regulate, vizând murdăria moderată, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Caracteristicile includ un pistol de declanșare, un furtun de înaltă presiune de 6 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform pentru îndepărtarea murdăriei persistente și un filtru de apă fiabil pentru a proteja pompa împotriva particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe VPS prin simpla rotire a acestuia, asigurând o curățare direcționată care este delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform garantează rezultate de curățare temeinice chiar și pe murdăria persistentă. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate pe aparat.