Aparat de spalat cu presiune K 4
K 4 este ideal pentru curățarea regulată a murdăriei moderate de pe mașini, precum și a aleilor și a altor suprafețe din jurul proprietății.
Aparatul de spălat cu presiune K 4 este partenerul ideal pentru sarcinile de curățare regulate, vizând murdăria moderată, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul proprietății. Caracteristicile includ un pistol de declanșare, un furtun de înaltă presiune de 6 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform pentru îndepărtarea murdăriei persistente și un filtru de apă fiabil pentru a proteja pompa împotriva particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe VPS prin simpla rotire a acestuia, asigurând o curățare direcționată care este delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform garantează rezultate de curățare temeinice chiar și pe murdăria persistentă. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate pe aparat.
Caracteristici si beneficii
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 130
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|1800
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Filtru fin de apă integrat