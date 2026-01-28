Минимойка высокого давления K 4 FJ BB
Особенности и преимущества
Удобство хранения
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Большие колеса
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1800
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,673
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,378
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Пенная насадка: 0.3 л
- Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды