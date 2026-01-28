Минимойка высокого давления K 4 FJ BB

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 FJ BB: Удобство хранения
Удобство хранения
Минимойка высокого давления K 4 FJ BB: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Минимойка высокого давления K 4 FJ BB: Большие колеса
Большие колеса
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар) 20 - макс. 130
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1800
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,673
Вес (с упаковкой) (кг) 9,378
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 302 x 346 x 872

Scope of supply

  • Пенная насадка: 0.3 л
  • Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
