Aparat de spalat cu presiune K 4 FJ BB
K 4 FJ este ideal pentru curățarea regulată a murdăriei moderate de pe mașini, dar și a aleilor și altor suprafețe din jurul proprietății. Include duza de spumare.
K 4 FJ este partenerul ideal pentru sarcinile de curățare regulată, având capacitatea de a curăța murdăria moderată de pe vehicule și suprafețe medii din jurul proprietății. Caracteristici: pistol de pulverizare, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power (VPS), Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protejarea pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe VPS prin simpla rotire, asigurându-se o curățare precisă, dar delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ garantează rezultate excelente chiar și pentru murdăria încăpățânată. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Include duza de spumare suplimentar și 1 litru de Car Shampoo pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei.
Caracteristici si beneficii
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 130
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|1800
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto 3-în-1 RM 610
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Filtru fin de apă integrat