K 4 FJ este partenerul ideal pentru sarcinile de curățare regulată, având capacitatea de a curăța murdăria moderată de pe vehicule și suprafețe medii din jurul proprietății. Caracteristici: pistol de pulverizare, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power (VPS), Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protejarea pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe VPS prin simpla rotire, asigurându-se o curățare precisă, dar delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ garantează rezultate excelente chiar și pentru murdăria încăpățânată. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Include duza de spumare suplimentar și 1 litru de Car Shampoo pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei.