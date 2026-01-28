Минимойка высокого давления K 5 WCM Premium Home

Мойка высокого давления K 5 WCM Premium Home с двигателем с водяным охлаждением и барабаном для шланга идеально подходит для уборки грязи на дорожках, внутренних двориках и в транспортных средствах. вкл. Домашний комплект.

Высокая производительность сочетается с длительным сроком службы: K 5 WCM Premium Home с мощным двигателем с водяным охлаждением мгновенно удаляет грязь. Дорожки, внутренние дворики и транспортные средства можно очищать при необходимости с помощью струйных трубок. Давление на струйной трубке Vario Power (VPS) можно легко отрегулировать простым поворотом – для целенаправленной и щадящей очистки поверхностей. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 5 и 1 литр средства для очистки камня и фасадов 3-в-1. Другие превосходные характеристики грязеструйного аппарата включают в себя вращающуюся точечную форсунку, встроенную катушку для шланга для удобного хранения непосредственно на устройстве, а также встроенный фильтр для воды, который надежно защищает насос от частиц грязи.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 WCM Premium Home: Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 5 WCM Premium Home: Удобная катушка для шланга для эффективного применения.
Удобная катушка для шланга для эффективного применения.
Аккуратное и компактное хранение: практичная катушка для шланга обеспечивает оптимальную защиту и легкий доступ к шлангу высокого давления. Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Минимойка высокого давления K 5 WCM Premium Home: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,956
Вес (с упаковкой) (кг) 18,493
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 389 x 901

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Видео

Области применения
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Наружные лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
