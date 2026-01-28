Высокая производительность сочетается с длительным сроком службы: K 5 WCM Premium Home с мощным двигателем с водяным охлаждением мгновенно удаляет грязь. Дорожки, внутренние дворики и транспортные средства можно очищать при необходимости с помощью струйных трубок. Давление на струйной трубке Vario Power (VPS) можно легко отрегулировать простым поворотом – для целенаправленной и щадящей очистки поверхностей. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 5 и 1 литр средства для очистки камня и фасадов 3-в-1. Другие превосходные характеристики грязеструйного аппарата включают в себя вращающуюся точечную форсунку, встроенную катушку для шланга для удобного хранения непосредственно на устройстве, а также встроенный фильтр для воды, который надежно защищает насос от частиц грязи.