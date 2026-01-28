Минимойка высокого давления K 7 Power Home
Аппарат высокого давления K 7 Power Home с двигателем водяного охлаждения — идеальное решение для частого использования, удаления большого количества загрязнений на дорожках, велосипедах или больших автомобилях.
K 7 Power Home оснащен двигателем водяного охлаждения, предназначен для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на велосипедах или больших автомобилях и т. д. Комплектация аппарата включает в себя курковый пистолет с удобным переходником Quick Connect к шлангу высокого давления длиной в 10 м, надежный фильтр для воды, защищающий насос, струйную трубку Vario Power (VPS) и грязевую фрезу с вращающейся точечной струёй. Давление на VPS можно отрегулировать простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справится даже с самой стойкой грязью. Home Kit имеет в комплектации очиститель поверхностей T 7 и 1 литр средства для чистки камней 3-в-1. Помимо этого, в комплекте есть система моющих средств Plug 'n' Clean, алюминиевая телескопическая ручка и парковочное положение для аксессуаров под рукой.
Особенности и преимущества
Телескопическая ручка из высококачественного алюминияАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ CleanБыстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Система быстрого подключения Quick ConnectШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,48
|Вес (с упаковкой) (кг)
|25
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|458 x 330 x 666
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах