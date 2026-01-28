K 7 Power Home оснащен двигателем водяного охлаждения, предназначен для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на велосипедах или больших автомобилях и т. д. Комплектация аппарата включает в себя курковый пистолет с удобным переходником Quick Connect к шлангу высокого давления длиной в 10 м, надежный фильтр для воды, защищающий насос, струйную трубку Vario Power (VPS) и грязевую фрезу с вращающейся точечной струёй. Давление на VPS можно отрегулировать простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справится даже с самой стойкой грязью. Home Kit имеет в комплектации очиститель поверхностей T 7 и 1 литр средства для чистки камней 3-в-1. Помимо этого, в комплекте есть система моющих средств Plug 'n' Clean, алюминиевая телескопическая ручка и парковочное положение для аксессуаров под рукой.