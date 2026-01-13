Минимойка высокого давления K 2 Compact Car

Аппарат высокого давления Karcher K2 Compact Car идеально подходит для удаления умеренных загрязнений, прост в транспортировке и включает автомобильный комплект с щеткой для мытья, насадкой для пены и автомобильным шампунем.

Аппарат высокого давления K2 Compact Car является одновременно компактным и мощным. Компактный размер этого аппарата высокого давления обеспечивает отличную мобильность и экономит место для хранения. В автомобильный комплект входит щетка для мытья, которая эффективно удаляет серую пленку с транспортных средств, насадка для пены и автомобильный шампунь 500 мл. Комплект включает пистолет, 4-метровый шланг высокого давления, струйную трубку, грязевую фрезу с вращающейся точечной струей воды для удаления очень стойкой грязи и водяной фильтр который надежно защищает насос от попадания частиц грязи.

Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппарата
Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Удобное положение в руке
Удобное положение в руке
Аппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Easy Connect - простое подключение
Easy Connect - простое подключение
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,74
Вес (с упаковкой) (кг) 6,003
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Пенная насадка
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 2 Compact Car

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
