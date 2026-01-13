Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Car

Curățitorul cu apă sub presiune K2 Compact Car este perfect pentru îndepărtarea murdăriei medii, este ușor trasportabil și include Kit-ul Car cu perie de spălare, duză de spumă și șampon specializat pentru automobile.

Curățitorul cu apă sub presiune K2 Compact Car este are 2 caracteristici importante, este compact însă în pofida acestui fapt dispune de o putere impunătoare. Dimensiunea compactă al curățitorului cu apă sub presiune asigură mobilitatea acestuia și depozitarea ergonimică ulterioară. Kit-ul Car include o perie de spălare pentru îndepărtarea efectivă a murdăriei de pe automobil, duza de spumă și șamponul cu volumul de 500 ml. Pistolul de declanșare, furtunul de înaltă presiune cu lungimea de 4 m, lancea de pulverizare, duza cu jet rotativ sunt predestinate pentru a înlătură cu ușurință chiar și straturile cele mai persistante de murdărie și filtrul de apă protejează pompa de pătrunderea particulelor de murdărie.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Car: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Car: Mâner ergonomic
Mâner ergonomic
Dispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Car: Easy Connect
Easy Connect
Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,7
Greutate cu ambalaj (kg) 6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Duza pentru spumă
  • Mâner telescopic
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Car
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Car

Video

Accesorii
Detergenti
