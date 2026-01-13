Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact Car
Curățitorul cu apă sub presiune K2 Compact Car este perfect pentru îndepărtarea murdăriei medii, este ușor trasportabil și include Kit-ul Car cu perie de spălare, duză de spumă și șampon specializat pentru automobile.
Curățitorul cu apă sub presiune K2 Compact Car este are 2 caracteristici importante, este compact însă în pofida acestui fapt dispune de o putere impunătoare. Dimensiunea compactă al curățitorului cu apă sub presiune asigură mobilitatea acestuia și depozitarea ergonimică ulterioară. Kit-ul Car include o perie de spălare pentru îndepărtarea efectivă a murdăriei de pe automobil, duza de spumă și șamponul cu volumul de 500 ml. Pistolul de declanșare, furtunul de înaltă presiune cu lungimea de 4 m, lancea de pulverizare, duza cu jet rotativ sunt predestinate pentru a înlătură cu ușurință chiar și straturile cele mai persistante de murdărie și filtrul de apă protejează pompa de pătrunderea particulelor de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner ergonomicDispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Easy ConnectFurtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Duza pentru spumă
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Video