Curățitorul cu apă sub presiune K2 Compact Car este are 2 caracteristici importante, este compact însă în pofida acestui fapt dispune de o putere impunătoare. Dimensiunea compactă al curățitorului cu apă sub presiune asigură mobilitatea acestuia și depozitarea ergonimică ulterioară. Kit-ul Car include o perie de spălare pentru îndepărtarea efectivă a murdăriei de pe automobil, duza de spumă și șamponul cu volumul de 500 ml. Pistolul de declanșare, furtunul de înaltă presiune cu lungimea de 4 m, lancea de pulverizare, duza cu jet rotativ sunt predestinate pentru a înlătură cu ușurință chiar și straturile cele mai persistante de murdărie și filtrul de apă protejează pompa de pătrunderea particulelor de murdărie.