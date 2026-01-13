Минимойка высокого давления K 4 Power Control

Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden: минимойка Karcher K 4 Power Control с пистолетом G 160 Q Power Control и струйными трубками.

Минимойка K 4 Power Control позволяет пользователю очень легко задавать давление, подходящее для очистки конкретного объекта. И столь же легко определять его: мобильный помощник из приложения Kärcher Home & Garden дает практичные советы и рекомендации по выбору режимов, оптимальных для разных поверхностей и видов загрязнений. Кроме него, приложение предлагает и другие полезные функции: инструкции по сборке и обслуживанию аппарата. После того, как определен уровень давления, соответствующий режим выбирается простым поворотом наконечника струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 160 Q Power Control. Аппарат высокого давления K 4 Power Control впечатляет также системой Plug ’n’ Clean, позволяющей легко чередовать разные чистящие средства, телескопической ручкой для удобного перемещения и возможностью «парковки» на время перерывов в работе.

Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,48
Вес (с упаковкой) (кг) 14,704
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 4 Power Control
Минимойка высокого давления K 4 Power Control
Минимойка высокого давления K 4 Power Control
Минимойка высокого давления K 4 Power Control
Минимойка высокого давления K 4 Power Control

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова