Минимойка высокого давления K 4 Power Control
Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden: минимойка Karcher K 4 Power Control с пистолетом G 160 Q Power Control и струйными трубками.
Минимойка K 4 Power Control позволяет пользователю очень легко задавать давление, подходящее для очистки конкретного объекта. И столь же легко определять его: мобильный помощник из приложения Kärcher Home & Garden дает практичные советы и рекомендации по выбору режимов, оптимальных для разных поверхностей и видов загрязнений. Кроме него, приложение предлагает и другие полезные функции: инструкции по сборке и обслуживанию аппарата. После того, как определен уровень давления, соответствующий режим выбирается простым поворотом наконечника струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 160 Q Power Control. Аппарат высокого давления K 4 Power Control впечатляет также системой Plug ’n’ Clean, позволяющей легко чередовать разные чистящие средства, телескопической ручкой для удобного перемещения и возможностью «парковки» на время перерывов в работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,48
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,704
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео