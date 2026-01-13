Aparat de spalat cu presiune K 4 Power Control
Puteți beneficia de suport optim prin intermediul aplicației Kärcher Home & Garden: aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control cu pistol de pulverizare G 160 Q Power Control.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control, orice suprafață devine incredibil de ușor de curățat la presiunea potrivită, pe care o puteți determina cu ușurință prin aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicație oferă suport utilizatorul prin sfaturi practice cu privire la orice obiect sau situație de curățare - pentru rezultate perfecte de curățare. Aplicația oferă și alte funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Kärcher Service. Când nivelul potrivit de presiune a fost găsit, acesta poate fi setat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare și verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. K 4 Power Control impresionează, de asemenea, prin sistemul pentru detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimbarea fără efort a soluției de curățare, mânerul telescopic pentru transport confortabil, precum și prin locurile de depozitare pentru accesorii ușor accesibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|14,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat