Cu aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control, orice suprafață devine incredibil de ușor de curățat la presiunea potrivită, pe care o puteți determina cu ușurință prin aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicație oferă suport utilizatorul prin sfaturi practice cu privire la orice obiect sau situație de curățare - pentru rezultate perfecte de curățare. Aplicația oferă și alte funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Kärcher Service. Când nivelul potrivit de presiune a fost găsit, acesta poate fi setat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare și verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. K 4 Power Control impresionează, de asemenea, prin sistemul pentru detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimbarea fără efort a soluției de curățare, mânerul telescopic pentru transport confortabil, precum și prin locurile de depozitare pentru accesorii ușor accesibile.