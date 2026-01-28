Минимойка высокого давления K 2 Premium Power Control Home

Минимойка Karcher K 2 Premium Power Control Home c резервуаром для моющего средства для небольших загрязнений и с комплектом для дома (Home Kit). С консультантом по применению через приложение, которое дает практические советы для еще более эффективных результатов очистки.

Мойка высокого давления K 2 Premium Power Control Home от Kärcher позволяет добиться еще лучших результатов очистки с помощью приложения Kärcher Home & Garden. В приложении вы можете воспользоваться помощью консультанта, который поддерживает пользователей практическими советами и рекомендациями по очистке. Приложение также предлагает полный набор услуг, включая информацию об устройстве, приложении и сервисном портале Kärcher. Мойка высокого давления оснащена пистолетом-распылителем высокого давления и 2 распылительными шлангами Quick Connect. Уровень давления можно регулировать непосредственно с помощью форсунки Click Vario Power, что дает вам максимальный контроль над каждой операцией очистки. K 2 premium Power Control Home идёт в комплекте с насадкой Т 1 и моющим средством для очистки поверхностей 500 ml "Patio & Deck", гарантирующую брызгозащитную очистку большей площади поерхностей. Устройство также имеет регулируемую по высоте телескопическую ручку для удобной транспортировки и хранения, съемный резервуар для моющего средства, который удобно заполнять, практичные держатели для принадлежностей, пистолет-распылитель высокого давления и шнур питания. Мойка высокого давления K 2 Premium Power Control Home идеально подходит для мытья, например, велосипедов, мотоциклов, садовых инструментов и садовой мебели.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Premium Power Control Home: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Минимойка высокого давления K 2 Premium Power Control Home: Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect
Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect
Просто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки. Оптимальная настройка давления: выбор 3 уровней давления, а также уровень моющего средства. Простое управление: символы на распылительных трубках отображают настройки.
Минимойка высокого давления K 2 Premium Power Control Home: Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроеный бак для моющего средства
  • Чисто и удобно: емкость для моющего средства снимается для наполнения.
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
  • Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,111
Вес (с упаковкой) (кг) 7,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Распылительная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 7 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Бак
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
