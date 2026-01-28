Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex
Для большей мощности: K 7 Premium Smart Control Flex Аппарат высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 180 Q Smart Control подходит для удаления стойких загрязнений с патио, дорожек и автомобилей.
Просто подключите аппарат высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex к приложению Kärcher Home & Garden на вашем смартфоне через Bluetooth – и уборка станет еще проще и эффективнее. Это потому, что консультант по применению в приложении дает практические советы и рекомендации для многих ситуаций и задач по уборке. Приложение также предлагает множество других полезных функций, таких как инструкции по сборке, инструкции по техническому обслуживанию и уходу, а также портал Kärcher Service. Еще одна практичная особенность заключается в том, что устройство имеет режим «Boost» для дополнительной мощности, что означает, что даже стойкие загрязнения не являются проблемой. Уровни давления можно устанавливать на самом пистолете G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем или передавать на пистолет с помощью консультанта по применению через приложение – чтобы при уборке ничего не могло пойти не так. Другие детали оборудования включают распылительную насадку 3-в-1 Multi Jet для широкого спектра применений без необходимости менять распылительную насадку, шланг высокого давления PremiumFlex, систему моющих средств Plug 'n' Clean, высококачественную алюминиевую телескопическую ручку и парковочноеположение для легкодоступных аксессуаров.
Особенности и преимущества
Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1Пистолет с ЖК-дисплеем и кнопками для регулировки давления или дозирования чистящего средства. Включает режим наддува для дополнительной мощности для борьбы со стойкими загрязнениями. С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Подключается к приложению Home & Garden через BluetoothС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
- Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
- Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,75
|Вес (с упаковкой) (кг)
|23
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
- Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Подключение через Bluetooth
- Управление при помощи мобильного приложения
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Области применения
- Террасы
- Изгороди
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Велосипеды
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах