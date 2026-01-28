Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex

Для большей мощности: K 7 Premium Smart Control Flex Аппарат высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 180 Q Smart Control подходит для удаления стойких загрязнений с патио, дорожек и автомобилей.

Просто подключите аппарат высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex к приложению Kärcher Home & Garden на вашем смартфоне через Bluetooth – и уборка станет еще проще и эффективнее. Это потому, что консультант по применению в приложении дает практические советы и рекомендации для многих ситуаций и задач по уборке. Приложение также предлагает множество других полезных функций, таких как инструкции по сборке, инструкции по техническому обслуживанию и уходу, а также портал Kärcher Service. Еще одна практичная особенность заключается в том, что устройство имеет режим «Boost» для дополнительной мощности, что означает, что даже стойкие загрязнения не являются проблемой. Уровни давления можно устанавливать на самом пистолете G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем или передавать на пистолет с помощью консультанта по применению через приложение – чтобы при уборке ничего не могло пойти не так. Другие детали оборудования включают распылительную насадку 3-в-1 Multi Jet для широкого спектра применений без необходимости менять распылительную насадку, шланг высокого давления PremiumFlex, систему моющих средств Plug 'n' Clean, высококачественную алюминиевую телескопическую ручку и парковочноеположение для легкодоступных аксессуаров.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex: Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1
Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1
Пистолет с ЖК-дисплеем и кнопками для регулировки давления или дозирования чистящего средства. Включает режим наддува для дополнительной мощности для борьбы со стойкими загрязнениями. С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control Flex: Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
  • Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
  • Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
Прекрасный результат очистки
  • Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,75
Вес (с упаковкой) (кг) 23
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 459 x 330 x 669

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
  • Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Подключение через Bluetooth
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Области применения
  • Террасы
  • Изгороди
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Велосипеды
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
