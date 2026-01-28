Pur și simplu conectează aparatul de spălat sub presiune K 7 Premium Smart Control Flex la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone-ul tău prin Bluetooth – și curățarea devine și mai ușoară și mai eficientă. Consultantul aplicației din aplicație oferă sfaturi și trucuri utile pentru diverse situații și sarcini de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, multe alte funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Un alt detaliu practic este că aparatul dispune de un mod boost pentru putere suplimentară, astfel încât nici murdăria încăpățânată nu reprezintă o problemă. Nivelurile de presiune pot fi reglate pe pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD sau transferate către pistolul de pulverizare cu ajutorul consultantului aplicației prin aplicație – astfel încât nimic să nu poată merge greșit la curățare. Alte detalii ale echipamentului includ lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet pentru o gamă largă de aplicații, fără a fi necesar să schimbi lancea, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile.