Аппарат высокого давления K 7 Compact очищает стойкие загрязнения поверхностей площадью до 60 м² за час, объединяя преимущества удобства использования и производительности. Благодаря компактным размерам аппарат легко перемещать и хранить в любом месте - будь то полка в гараже или багажник автомобиля. Инновационный способ хранения шланга позволяет наматывать шланг высокого давления вокруг передней панели и закреплять его эластичным ремешком. Оснащение аппарата составляют две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка, пистолет высокого давления с системой Quick Connect, 10-метровый шланг PremiumFlex с защитой от перекручивания, струйная насадка Vario Power (VPS), грязевая фреза и фильтр для воды. K 7 Compact может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, аппарат идеален для частого применения.