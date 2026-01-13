Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact
Extrem de compact, perfect pentru utilizare frecventă pentru înlăturarea murdăriei persistente. Aparatul de spălat cu presiune K 7 Compact este ușor de transportat și depozitat. Randament de curățare 60 m²/h.
Aparatul de spălat cu presiune K7 Compact curăță murdăria de pe suprafețe cu un randament de 60 m²/h. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde, pe un raft sau într-un portbagaj auto. Conceptul său inovator permite ca furtunul de înaltă presiune să fie înfășurat în jurul capacului frontal după utilizare și fixat cu o curea elastică pentru transportare comodă. Mai multe caracteristici ale echipamentului: includ două mânere de transport, un mâner telescopic reglabil în înălțime, un pistol de declanșare cu Quick Connect, un furtun de înaltă presiune PremiumFlex-Anti-Twist de 10 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu duză rotativă pentru murdărie și filtru de apă. K 7 Compact poate fi utilizat în poziție orizontală sau verticală și este ideal pentru utilizarea frecventă.
Caracteristici si beneficii
Conceptul modern de stocare al furtunurilorFurtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o curea elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.
Răcire cu apă și performanțe remarcabileMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
- Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|16
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|378 x 291 x 516
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Video