Aparatul de spălat cu presiune K7 Compact curăță murdăria de pe suprafețe cu un randament de 60 m²/h. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde, pe un raft sau într-un portbagaj auto. Conceptul său inovator permite ca furtunul de înaltă presiune să fie înfășurat în jurul capacului frontal după utilizare și fixat cu o curea elastică pentru transportare comodă. Mai multe caracteristici ale echipamentului: includ două mânere de transport, un mâner telescopic reglabil în înălțime, un pistol de declanșare cu Quick Connect, un furtun de înaltă presiune PremiumFlex-Anti-Twist de 10 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu duză rotativă pentru murdărie și filtru de apă. K 7 Compact poate fi utilizat în poziție orizontală sau verticală și este ideal pentru utilizarea frecventă.