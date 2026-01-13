Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact

Extrem de compact, perfect pentru utilizare frecventă pentru înlăturarea murdăriei persistente. Aparatul de spălat cu presiune K 7 Compact este ușor de transportat și depozitat. Randament de curățare 60 m²/h.

Aparatul de spălat cu presiune K7 Compact curăță murdăria de pe suprafețe cu un randament de 60 m²/h. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde, pe un raft sau într-un portbagaj auto. Conceptul său inovator permite ca furtunul de înaltă presiune să fie înfășurat în jurul capacului frontal după utilizare și fixat cu o curea elastică pentru transportare comodă. Mai multe caracteristici ale echipamentului: includ două mânere de transport, un mâner telescopic reglabil în înălțime, un pistol de declanșare cu Quick Connect, un furtun de înaltă presiune PremiumFlex-Anti-Twist de 10 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu duză rotativă pentru murdărie și filtru de apă. K 7 Compact poate fi utilizat în poziție orizontală sau verticală și este ideal pentru utilizarea frecventă.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact: Conceptul modern de stocare al furtunurilor
Conceptul modern de stocare al furtunurilor
Furtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o curea elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.
Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact: Răcire cu apă și performanțe remarcabile
Răcire cu apă și performanțe remarcabile
Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact: Mâner telescopic
Mâner telescopic
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
  • Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat (l/h) max. 600
Capacitate pe suprafață (m²/h) 60
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Putere (kW) 3
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 16
Greutate cu ambalaj (kg) 19,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 378 x 291 x 516

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Lance Vario Power Jet
  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Mâner telescopic
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact
Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact
Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact
Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact

Video

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

