Минимойка высокого давления K 5 Comfort Premium
Мойка высокого давления K 5 Comfort Premium с производительностью по площади 40 м²/ч, двигателем с водяным охлаждением, шлангом PremiumFlex и барабаном для шланга отлично подойдет для устранения загрязнений средней степени.
Мойка высокого давления K 5 Comfort Premium идеально подходит для удаления умеренных загрязнений вокруг дома и на автомобилях. Оснащённая надёжным двигателем с водяным охлаждением, она обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки при регулярном использовании. Встроенная катушка для шланга с гибким шлангом PremiumFlex гарантирует удобство в работе и максимальную свободу движений, а пистолет высокого давления G 180 Q COMFORT!Hold значительно снижает нагрузку на руку, обеспечивая комфортную очистку без ощущения усталости. Практичная система Quick Connect позволяет быстро подключать и отсоединять шланг высокого давления. Универсальная струйная трубка 4-в-1 Multi Jet легко переключается между четырьмя режимами распыления простым поворотом головки, адаптируясь к различным задачам очистки. Дополнительное удобство обеспечивает концепция подачи моющих средств 2-в-1, которая гарантирует оптимальную дозировку в зависимости от конкретной задачи, а кабель питания и аксессуары компактно хранятся непосредственно на корпусе устройства. Дополнительную поддержку во время использования обеспечивает приложение Kärcher Home & Garden, содержащее рекомендации по применению, а также полезные советы для эффективной и правильной очистки.
Особенности и преимущества
Струйная трубка Multi «4 в 1»
- Множество возможностей чистки благодаря 4 различным насадкам в одной струйной трубке.
- Не нужно менять трубку, что делает использование более удобным. Простая смена формы струи путем поворота головки струйной трубки.
Шланг высокого давления PremiumFlex
- Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
- Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
- Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
- Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Эргономичная транспортировка
- Телескопическая ручка с фиксатором обеспечивает простую, удобную и эргономичную транспортировку.
- Колеса с мягкими вставками позволяют легко и без усилий перемещать аппарата.
- Для легкого и эргономичного подъема аппарата имеется ручка для переноски.
Мобильное приложение Home & Garden
- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Элементы концепции устойчивого развития
- Конструкция с использованием 25 % переработанного пластика¹⁾.
- Снижение расхода воды до 80 % по сравнению с обычным садовым шлангом.²⁾
- Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,313
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|417 x 346 x 668
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ Результаты внутренних испытаний: расход воды у мойки высокого давления составляет 40% от расхода воды из садового шланга, а время уборки сокращается вдвое. Расход и фактическая экономия воды и времени зависят от класса устройства, степени загрязнения и места установки.
Scope of supply
- Моющее средство: Универсальное чистящее средство RM 626, 1 л
- Пистолет высокого давления: G 180 Q COMFORT!Hold
- Струйная трубка Multi «4 в 1»
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Снижение давления при удержании спускового крючка пистолета
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Концепция моющего средства 2Way!Wash™
- Регулировка моющего средства в пенообразователе
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
- Хранение аксессуаров на корпусе
- 2 крючка для кабеля: с системой быстрой очистки фильтра
- Колеса с мягкой поверхностью
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Фасады